Sendit. Abderrahim ISLAH: “Notre succès repose sur l’écoute, l’innovation et un service client humain”

ABDERRAHIM ISLAH

Directeur Général

Pour Sendit, décrocher pour la première fois le titre de Service Client de l’Année est une fierté qui témoigne du travail acharné de ses équipes et de son engagement envers une expérience client irréprochable. La marque dévoile les stratégies clés pour maintenir son niveau d’excellence, sa vision pour l’avenir, et la manière dont cette distinction devient un atout différenciateur.

C’est une première pour vous. Comment le vivez-vous ?

Recevoir ce titre est un immense honneur pour toutes les équipes de Sendit et une reconnaissance de leur travail acharné. Ce prix récompense nos efforts constants pour offrir une expérience client exceptionnelle. Nous vivons cette victoire avec une profonde gratitude envers nos clients, qui sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Cette distinction est un tremplin pour continuer à innover et à nous dépasser afin de maintenir ce niveau d’excellence.

Comment comptez-vous vous maintenir à cette position ?

Nous avons une vision claire et un plan structuré pour rester une référence dans notre secteur en matière de service client. Nous écoutons attentivement nos clients et intégrons leurs retours pour mieux comprendre leurs attentes et y répondre efficacement.

Nous investissons également dans la formation continue de nos équipes, car elles sont au cœur de notre réussite. Offrir un service client d’exception repose sur des collaborateurs bien formés, motivés, et dotés des meilleurs outils. Nous renforçons notre capacité d’innovation chez Sendit en intégrant des technologies de pointe pour fluidifier les interactions avec nos clients et optimiser nos processus internes.

Enfin, nous restons engagés à établir des partenariats solides avec nos clients, car leur succès est aussi le nôtre. La constance, l’adaptabilité et la passion pour notre métier sont, selon nous, les clés pour maintenir et même dépasser ce niveau d’excellence.

En quoi ce titre est un élément de différenciation pour vous ?

Cette distinction illustre concrètement notre engagement envers l’excellence et la satisfaction client. Dans un marché compétitif comme celui de la livraison e-commerce, où les services se ressemblent souvent, être reconnu pour la qualité de notre service nous distingue clairement. Cela renforce la confiance de nos clients et valorise l’image de marque de Sendit.

Ce succès démontre notre volonté de toujours privilégier l’humain dans nos interactions, tout en garantissant une qualité de service supérieure. Cette distinction devient ainsi une preuve tangible de notre engagement à redéfinir les standards de la livraison e-commerce au Maroc.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO