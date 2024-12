UM6P étend son action au secteur du sport à travers sa filiale EVOSPORT

En phase avec sa vision de développement humain, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) renouvelle son engagement en la matière, cette fois-ci dans le secteur du sport avec l’ambition de contribuer à la création d’un écosystème sportif dynamique et durable.

Cet engagement est porté par sa filiale dédiée au développement du sport, sous le nom de ‘’EVOSPORT’’. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale visant à faire du sport un vecteur de progrès économique et social.

Fondée en 2017, l’UM6P se positionne comme un acteur clé dans la formation des nouvelles générations dans divers domaines. Dans cette optique, EVOSPORT tend à répondre aux besoins de structuration et de professionnalisation du sport au Maroc, tout en soutenant l’émergence d’une nouvelle génération de talents sportifs.

La stratégie d’EVOSPORT repose sur trois axes principaux qui se déclinent comme suit :

Investissement dans les talents et l’infrastructure : EVOSPORT concentre ses actions sur la professionnalisation du sport national, à travers le développement des talents et la mise en place d’infrastructures sportives modernes, afin de soutenir l’excellence et assurer une croissance durable du secteur dans plusieurs disciplines. Dans ce cadre, la filiale a été notamment investie de la mission de mise en œuvre du programme issu de la création du Fonds National de Formation, fruit d’un partenariat entre la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Groupe OCP et d’autres acteurs privés.

Formation et innovation : EVOSPORT propose des programmes académiques et des solutions innovantes, avec pour objectif de répondre aux besoins actuels de l’industrie sportive. Ces initiatives visent à doter les professionnels des compétences nécessaires pour contribuer au développement du secteur.

Sport pour le développement : EVOSPORT explore le sport en tant que levier de développement socio-économique, en contribuant au renforcement de l’écosystème sportif aux niveaux national et continental, et favorisant ainsi l’inclusion et la croissance.

« EVOSPORT incarne notre ambition de faire du sport un levier de développement humain, social et économique. En investissant dans les talents et les infrastructures sportives, nous visons à structurer durablement le secteur au Maroc et à accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de talents qui contribueront à l’essor du sport sur le continent africain » a déclaré M. Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

A travers EVOSPORT, l’UM6P s’engage à contribuer au développement d’un écosystème sportif marocain durable, en mettant l’accent sur la formation, l’innovation et le développement des talents. Cette initiative vise à structurer davantage le secteur tout en soutenant les objectifs sportifs du Maroc et du continent africain.