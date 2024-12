AWB-CABC: une alliance stratégique pour stimuler les investissements privés chinois en Afrique

Marquant une étape importante dans le renforcement des flux commerciaux et d’investissement entre la Chine et l’Afrique, Attijariwafa bank a officialisé un partenariat stratégique avec le China Africa Business Council (CABC), un acteur clé dans la promotion des investissements privés chinois sur le continent africain. Cette collaboration soutient les efforts d’expansion du groupe Attijariwafa bank présent en Chine à Pékin depuis 2022.

Le protocole d’accord a été officiellement signé par M. Mohamed El KETTANI, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, et M. Bill AO, Vice-président du CABC. Cet accord crucial vise à soutenir les investisseurs chinois en Afrique à travers des initiatives telles que l’organisation de délégations d’entreprises chinoises sur le Continent, l’accueil d’événements sectoriels, la facilitation de l’échange d’informations, et l’introduction des investisseurs chinois à des opportunités prometteuses en Afrique.

La cérémonie de signature a eu lieu lors d’un événement organisé par Attijariwafa bank le 5 décembre 2024, sous le thème » China-Africa Investment Dialogue : Unlocking business and financial opportunities« , et qui a accueilli des membres du CABC en visite au Maroc et a réuni plus de 40 clients et partenaires chinois basés au Maroc, soutenus par le Groupe dans l’expansion de leurs opérations au Maroc et dans d’autres pays de présence du groupe sur le continent africain.

Dans son discours, M. Mohamed El KETTANI a exprimé sa gratitude au China Africa Business Council (CABC) pour son rôle clé dans le renforcement des relations Chine-Afrique. Il a déclaré : « Ce partenariat avec le CABC souligne notre engagement à favoriser des liens économiques solides entre la Chine et l’Afrique, […] ouvrant des opportunités de croissance remarquables pour nos clients et partenaires dans les deux régions« .

M. Youssef ROUISSI, Directeur Général Délégué ajoute à ce sujet : « Des opportunités que le groupe Attijariwafa bank soutient à travers un dispositif Chine-Afrique dont le point focal est le bureau de représentation à Pékin. Ce bureau sert de centre stratégique, dédié à l’établissement de relations avec les entreprises et les institutions financières chinoises. Il joue un rôle essentiel en facilitant l’intégration harmonieuse des entreprises chinoises sur les marchés africains en fournissant un accès à notre vaste réseau à travers l’Afrique, des services de conseil personnalisés, garantissant que leurs projets s’appuient sur l’expertise locale et les meilleures pratiques internationales »

M. Bill AO, Vice-président du CABC, a quant à lui déclaré : « S’associer à Attijariwafa bank, un leader financier panafricain de premier plan, est une démarche stratégique pour offrir aux entreprises privées chinoises des informations et des points d’entrée essentiels sur le vaste marché africain. Ensemble, nous permettons aux entreprises chinoises de s’engager efficacement et de prospérer sur les marchés africains, ouvrant la voie à un développement durable et à un succès partagé. »