UM6P accueille le 6ᵉ Congrès Africain de l’IAHR : La Sécurité de l’Eau au Centre des Discussions

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) accueille le 6ᵉ Congrès Africain de l’IAHR, organisé en collaboration avec l’Association Internationale pour l’Ingénierie et la Recherche en Hydro-Environnement (IAHR). Cet événement se déroule du 9 au 12 décembre 2024 sur le campus de Benguerir, et porte sur la thématique : « Sécurité de l’eau en Afrique dans le contexte du changement climatique ».

Cet événement rassemble des participants issus du monde académique, de l’ingénierie, des politiques publiques et du secteur privé pour échanger sur les enjeux liés à la gestion de l’eau en Afrique. Les discussions permettent de croiser des perspectives et d’aborder des problématiques majeures, renforçant ainsi la collaboration entre les différents acteurs.

Les thèmes abordés comprennent la gestion des bassins versants, la sécurité des infrastructures hydrauliques, les solutions basées sur la nature et l’intégration des technologies numériques pour une gestion plus efficace des ressources hydriques. Ce cadre d’échange offre également l’opportunité aux participants de partager leurs travaux, d’identifier les défis actuels et de proposer des approches concrètes pour faire face aux impacts croissants du changement climatique.

Un volet important de l’événement est dédié à la participation des jeunes talents africains. Grâce à un programme de bourses, 50 jeunes chercheurs issus de 15 pays africains présentent leurs travaux et dialoguent avec des experts. Cette initiative met en lumière leurs contributions et enrichit leurs perspectives professionnelles dans un contexte international.

En accueillant cet événement, l’UM6P réaffirme son engagement en faveur de la recherche appliquée et de la coopération scientifique au service du développement durable en Afrique. Les conclusions du congrès ouvriront la voie à de nouvelles collaborations et initiatives pour renforcer la gestion des ressources en eau face aux défis climatiques.