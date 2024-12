Stellantis annonce le départ de son PDG, Carlos Tavares

Stellantis NV annonce que le Conseil d’administration de la société, réuni ce jour sous la présidence de John Elkann, a accepté la démission de Carlos Tavares de CEO de Stellantis avec effet immédiat.

Le processus de nomination du nouveau CEO permanent, géré par un comité spécial du conseil d’Administration, est en bonne voie et aboutira au cours du premier semestre de 2025. Dans l’intervalle, un nouveau comité exécutif temporaire, présidé par John Elkann, sera mis en place.

Stellantis confirme ses objectifs présentés à la communauté financière le 31 octobre 2024 au titre de ses résultats annuels 2024.

Henri de Castries, administrateur indépendant sénior de Stellantis commente : « Le succès de Stellantis depuis sa création repose sur un alignement parfait entre les actionnaires de référence, le Conseil d’administration et le CEO. Cependant, ces dernières semaines, des points de vue différents sont apparus, ce qui a amené le conseil d’administration et le CEO à la décision d’aujourd’hui. »

John Elkann, Chairman de Stellantis indique : « Nos remerciements vont à Carlos Tavares pour ses années de service dévoué et le rôle qu’il a joué dans la création de Stellantis, en complément des redressements de PSA et d’Opel, nous mettant sur la voie de devenir un leader mondial dans notre industrie. J’ai hâte de travailler avec notre nouveau comité exécutif par intérim avec le soutien de tous nos collègues de Stellantis, alors que nous poursuivons le processus de nomination de notre nouveau CEO. Ensemble, nous veillerons à poursuivre le déploiement de la stratégie de l’entreprise dans l’intérêt à long terme de Stellantis et de l’ensemble de ses parties prenantes. »