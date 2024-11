Aluminium du Maroc annonce la fusion-absorption de sa filiale Industube

Aluminium du Maroc annonce aujourd’hui la fusion-absorption de sa filiale Industube. Cette opération stratégique permet de renforcer la position du groupe sur le marché et d’élargir ses capacités de production de profilés en aluminium, répondant ainsi aux besoins croissants des clients au Maroc et à l’international. L’objectif est de soutenir la croissance du secteur de l’aluminium tout en diversifiant l’offre et en renforçant la compétitivité du groupe.

Une fusion pour renforcer la capacité de production de profilés en aluminium

Cette fusion permet à Aluminium du Maroc de franchir une nouvelle étape dans son développement industriel, avec une augmentation significative de ses capacités de production. La production de profilés en aluminium sera ainsi augmentée de 35 %, pour atteindre 27 000 tonnes par an en extrusion, tandis que la capacité en thermolaquage progressera de 50 %, avec une production de 21 000 tonnes par an. Ces investissements en infrastructure répondent à une demande croissante, notamment dans les secteurs de la construction et de l’industrie, et permettront au groupe d’assurer une compétitivité accrue, tant au niveau local qu’international.

Un potentiel de développement supplémentaire grâce aux infrastructures

Cette fusion s’accompagne également d’un renforcement des capacités foncières d’Aluminium du Maroc. L’intégration d’Industube permet en effet l’acquisition de 3,8 hectares de terrains adjacents aux infrastructures existantes, augmentant ainsi la capacité immobilière du groupe de 88 %. Cette réserve foncière ouvre de nouvelles perspectives pour des projets futurs et permet de consolider les bases du développement à long terme d’Aluminium du Maroc.

Une contribution significative à la croissance du chiffre d’affaires

L’acquisition d’Industube contribuera à hauteur de 30 % à l’augmentation du chiffre d’affaires global d’Aluminium du Maroc, portant ce dernier à 1,5 milliard de dirhams. Avec un chiffre d’affaires annuel moyen de 350 millions de dirhams pour Industube, cette fusion permet de diversifier et d’élargir l’offre d’Aluminium du Maroc, tout en soutenant l’accélération de son développement, notamment à l’international.

Un engagement financier solide

Sur le plan financier, cette opération est un gage de croissance et de pérennité. L’actif net apporté par Industube est évalué à 92 millions de dirhams, tandis que la prime de fusion s’élève à 17 millions de dirhams. Ces résultats témoignent de l’engagement d’Aluminium du Maroc à renforcer ses investissements dans le développement de ses activités et à optimiser ses performances financières, garantissant ainsi une meilleure résilience face aux défis économiques.

Un capital humain au cœur de la stratégie de croissance

Dans cette dynamique de développement, Aluminium du Maroc place également un accent particulier sur son capital humain. L’entreprise, qui comptait 515 collaborateurs avant la fusion, voit son effectif passer à 650 salariés, témoignant ainsi de l’engagement du groupe à soutenir son expansion par l’investissement dans les talents et les compétences. Le savoir-faire des équipes d’Aluminium du Maroc, combiné à une culture d’entreprise fondée sur des valeurs solides telles que l’engagement, le respect, la confiance et la responsabilité, est un facteur clé de son succès.

L’entreprise est convaincue que l’adhésion de ses collaborateurs à ces valeurs est essentielle pour relever les défis futurs et consolider sa position sur le marché.

Une vision stratégique : Le PDG d’Aluminium du Maroc sur cette fusion

Cette fusion s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement d’Aluminium du Maroc. Le PDG de l’entreprise, Monsieur Abdeslam EL ALAMI, souligne que cette opération s’inscrit dans une volonté de renforcer la position de l’entreprise sur le marché national et international, tout en développant une offre de produits plus diversifiée et compétitive. « Cette fusion est une étape clé pour l’avenir d’Aluminium du Maroc, car elle nous permet non seulement de renforcer nos capacités de production, mais aussi de diversifier notre portefeuille de produits, d’augmenter notre présence à l’international et de soutenir notre engagement en matière de développement durable », a précisé Abdeslam EL ALAMI.

Il ajoute que cette opération est également un levier pour optimiser l’usage des ressources, maximiser les synergies et garantir une croissance soutenue dans un environnement économique en constante évolution.

