SPE Capital investit 450 millions de dirhams dans Dislog Group

Suite à l’obtention de l’accord du Conseil de la Concurrence, SPE Capital Partners (« SPE Capital ») a réalisé un investissement de 350 millions de MAD dans le groupe Dislog, via son fonds AIF I. Ce montant serait complété par un co-investissement de 100 millions de MAD provenant d’une institution financière internationale, portant ainsi l’investissement total à 450 millions de MAD. Cette opération permettra à Dislog Group de poursuivre son développement ces prochaines années.

Nabil Triki, Managing Partner et CEO à SPE Capital a déclaré : « nous sommes heureux d’investir aux côtés de notre partenaire dans Dislog Group. Nous étions actionnaires de H&S entre 2019 et 2021 et sommes ravis de voir l’évolution et la croissance du groupe ces dernières années . Nous allons continuer à grandir ensemble, avec comme objectif de réussir ensemble une IPO sur la Bourse de Casablanca dans les 2 à 3 prochaines années ».

Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group a quant à lui annoncé : « Je suis ravi de constater le niveau de confiance que Dislog Group a pu construire avec les fonds d’investissements et les institutions financières internationales. Grâce aux efforts de son management et de ses équipes à améliorer son attractivité , Dislog Group continue de renforcer son tour de table et sa gouvernance aux meilleurs standards internationaux. Je souhaite la bienvenue aux équipes de SPE capital que nous connaissons très bien vu qu’ils étaient nos associés entre 2019 et 2021 dans notre board ».

Pour le closing de cette opération , Dislog group a été conseillé par Maitre Rachid Hilmi- Hilmi Law firm et Spe capital par DLA Pipper. Spe capital a également été conseillé par Deloitte FA, Deloitte Conseil, Deloitte Maroc et IBIS.

Messieurs Nabil Triki et Tarek Lababidi ont été nommés au sein du board de Dislog group en tant que représentants du consortium d’investissement.