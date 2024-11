Moncef Belkhayat reçoit le prix du meilleur projet de l’année de l’Institut Choiseul

Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group, a reçu le prix du meilleur projet de l’année décerné par l’Institut Choiseul jeudi soir, lors d’une cérémonie à Marrakech, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.

L’Institut Choiseul est un think tank indépendant de renom dédié à l’analyse des grands enjeux économiques, politiques et sociétaux ainsi qu’à ceux associés aux défis d’une bonne gouvernance mondiale.

Le projet étant l’expansion de Dislog Group dans 9 pays Européens à travers l’acquisition de BBW- chef Sam.

« Je suis très honoré par ce prix. Ce prix nous motive pour grandir encore plus. Nous avons réalisé un closing aujourd’hui avec IFC qui est rentré à hauteur de 16,9 % dans notre capital. Il s’agit de 36,8 millions de dollars US qui sont arrivés de Washington pour notre filiale Buildings & Logistic Services », a déclaré Moncef Belkhayat.

Et d’ajouter: « Notre objectif est de continuer notre développement au Maroc, en Europe et prochainement en Afrique. Il faut aussi rappeler que nous avons commencé cette entreprise il y a seulement 19 ans avec très peu de capital à l’époque. Notre groupe fait aujourd’hui 500 millions de dollars de volume d’affaires et emploie 3700 personnes. J’aimerai remercier nos partenaires et tous nos sponsors. Merci à tous ».