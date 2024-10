Agriculture durable et oasis résilientes au cœur de la 13e édition du SIDATTES

Le 30 octobre 2024, le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a inauguré la 13ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES) à Erfoud. Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, organisée jusqu’au 3 novembre, s’articule autour du thème « Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients aux changements climatiques ».

Aux côtés du ministre, le Wali de la région de Draa Tafilalet, le Président du conseil régional et divers responsables ont pris part à cette cérémonie d’ouverture marquant un soutien fort aux initiatives de développement agricole et climatique.

Cette édition du SIDATTES met en avant les enjeux des écosystèmes oasiens, particulièrement touchés par les défis climatiques et la gestion durable des ressources naturelles. Sur une superficie de 40.000 m², le salon regroupe environ 230 exposants, rassemblant acteurs, experts et entrepreneurs de la filière phoénicicole. Le salon a pour objectif de stimuler les partenariats, promouvoir l’agriculture oasienne et créer un dynamisme économique régional. Cette initiative représente une plateforme d’échange et de commercialisation privilégiée pour la filière des dattes.

Au cours de sa visite, El Bouari a rencontré divers exposants et jeunes entrepreneurs, découvrant les initiatives et innovations locales. Par ailleurs, il a présidé la signature de cinq conventions entre la Fédération « Maroc Dattes » et divers organismes, dont l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et le Groupe Crédit Agricole, pour renforcer l’encadrement des agriculteurs et financer la filière. Ce renouvellement d’engagement souligne l’importance de soutenir les producteurs de dattes dans leurs efforts de modernisation et de compétitivité.

En marge du salon, le ministre s’est rendu à Ouled Chaker pour évaluer les projets de développement agricole et rural dans le cadre de la stratégie Génération Green. Ce programme national inclut des projets de protection des oasis contre les incendies, des installations d’éclairage solaire et de systèmes d’irrigation. Un projet clé concerne le transfert des eaux de crue de oued Gheriss vers Ziz, destiné à stabiliser les ressources hydriques et à soutenir l’agriculture locale, tout en créant des opportunités d’emploi dans la région.

D’autres initiatives visent l’énergie durable avec des stations de pompage solaire pour l’irrigation et la réparation des dégâts des récentes crues. Ces projets permettent non seulement d’améliorer les conditions de vie des habitants et d’assurer une agriculture durable, mais aussi de renforcer l’insertion professionnelle des jeunes et de consolider une nouvelle génération d’agriculteurs. Par ce développement territorial intégré, SIDATTES et la stratégie Génération Green œuvrent à un avenir agricole durable pour les oasis marocaines.