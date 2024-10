Awa Diakhaté : “L’Afrique est une terre idéale pour l’éco-tourisme”

Awa Diakhaté

Fondatrice de ,« Awa’Mazing Collection » spécialiste du tourisme

A l’instar de plusieurs autres régions du monde, l’Afrique est en train de récupérer son flux touristique d’avant covid. C’est ce que confirme dans cette interview Awa Diakhaté, Fondatrice de «Awa’Mazing Collection», qui estime que le continent peut tirer un grand profit de l’éco-tourisme.



Comment se porte le secteur du tourisme en Afrique ?

Le secteur du tourisme en Afrique connaît une reprise dynamique, marquée par un retour significatif des voyageurs internationaux. En 2023, l’Afrique a récupéré 96% des arrivées touristiques d’avant la pandémie, dépassant même la moyenne mondiale qui se situe à 88%.

En 2022, le continent avait déjà regagné 69% de ses arrivées. Et cette tendance à la hausse se poursuit avec une nette reprise dans des destinations comme le Maroc et la Tanzanie, qui enregistrent des croissances respectives de 11% et 20%. Ce redressement est d’autant plus impressionnant que l’Afrique s’est positionnée comme l’une des régions les plus résilientes face à la crise, juste après le Moyen-Orient.

Quelles sont les nouvelles tendances du tourisme en Afrique actuellement ?

Les tendances de voyage des Millennials et de la «Gen Z» montrent une évolution significative par rapport aux générations précédentes, influencée par des valeurs et des comportements uniques : expériences immersives, aventure, découverte culturelle ; ce qui joue un rôle clé dans cette évolution.

Elles recherchent des voyages plus responsables, qui répondent à des critères de durabilité et d’authenticité. Ces deux générations sont particulièrement attirées par l’écotourisme, les séjours en nature et les interactions culturelles qui respectent les communautés locales.

Grâce aux infrastructures en constante amélioration et à des initiatives locales, le tourisme africain se réinvente, mettant en avant des expériences uniques, tout en répondant à cette demande croissante pour des voyages plus conscients. Ces données et tendances montrent un secteur en pleine transformation, où la durabilité, l’authenticité et l’innovation sont au cœur de la stratégie pour capter une nouvelle génération de voyageurs.

Quelles sont les nouvelles niches de tourisme à développer selon vous ?

Les nouvelles niches à explorer incluent le tourisme culturel, les retraites de bien-être, et le tourisme communautaire. Le voyageur d’aujourd’hui est attiré par des voyages qui ont un impact, que ce soit par l’engagement social ou environnemental.

Il y a également une forte demande pour des expériences sur mesure, connectées aux traditions locales. C’est dans cette optique que nous mettons en avant des hôtels en Afrique, qui offrent des séjours uniques et durables, avec une vraie connexion aux communautés locales.

Pensez-vous que l’éco-tourisme a sa place en Afrique ?

Absolument. L’Afrique est une terre idéale pour l’éco-tourisme grâce à sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages préservés. Cela répond aussi aux attentes des voyageurs soucieux de leur impact environnemental. D’ailleurs, j’en profite pour souligner que «Awa’Mazing Collection» a pour mission de promouvoir des établissements qui respectent la nature tout en offrant un luxe responsable, correspondant aux attentes du client d’aujourd’hui.

Comment développer cet éco-tourisme sur le continent ?

Le développement de l’éco-tourisme en Afrique nécessite une collaboration entre les acteurs locaux, les gouvernements et les entreprises privées. Il est essentiel de sensibiliser les voyageurs et de soutenir les initiatives locales.

À travers notre plateforme, nous mettons en lumière des établissements qui intègrent des pratiques écoresponsables tout en offrant des expériences mémorables. Nous croyons que le futur du tourisme africain passe par des modèles durables, soutenus par des voyageurs qui valorisent l’impact positif de leurs voyages.

Quel est le «plus» que cet éco-tourisme peut apporter au secteur africain du tourisme ?

L’éco-tourisme permet non seulement de préserver les écosystèmes africains, mais aussi de générer des revenus pour les communautés locales. Il attire des voyageurs qui sont prêts à payer pour des expériences responsables et uniques. Cela répond particulièrement aux attentes des nouveaux voyageurs qui cherchent des voyages avec un impact social et environnemental positif. Nous offrons une plateforme où ces voyageurs peuvent trouver des séjours exceptionnels, tout en contribuant au développement durable du continent.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO