Assises de l’AUSIM : le Maroc au cœur de la transformation numérique durable

La 7ème édition des Assises de l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) s’est clôturée au Palais des Congrès Grand Mogador Agdal à Marrakech, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cet événement, rassemblant plus de 1.100 experts du numérique marocains et internationaux, a été l’occasion d’explorer le thème « Le pouvoir du digital : ensemble vers un monde durable et résilient ». Pendant deux jours, les participants ont échangé autour de la transformation numérique, renforçant le rôle du Maroc en tant que hub pour l’innovation technologique en Afrique.

Lors de son intervention, Hicham Chiguer, président de l’AUSIM, a réaffirmé l’engagement de l’association à soutenir la transition numérique du Maroc, en phase avec les objectifs de la stratégie Maroc Digital 2030. Il a souligné l’importance de faire du digital un outil concret au service du développement durable, avec des applications dans divers secteurs de l’économie, de l’environnement et de la société. Les Assises se positionnent ainsi comme une plateforme d’impulsion pour des actions structurantes dans le domaine du numérique.

Un programme riche et varié a été proposé, intégrant des conférences, des tables rondes et des masterclasses sur des sujets d’actualité tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, et les jumeaux numériques. Des experts de renom, dont Tarik Hammadou et Nicolas Sadirac, ont abordé les compétences numériques indispensables pour les entreprises de demain, et les participants ont découvert les dernières avancées en matière de transformation digitale des infrastructures urbaines et industrielles.

Les questions environnementales liées au numérique ont également été au centre des discussions, avec une attention particulière sur la réduction de l’empreinte carbone du secteur. Les experts présents ont abordé les moyens de limiter l’impact écologique des équipements électroniques, dont la production représente une part importante de l’empreinte environnementale du numérique. Cette approche vise à orienter la transition numérique vers un modèle plus durable et respectueux des limites planétaires.

Les Assises ont permis de renforcer la coopération régionale avec la signature de partenariats entre l’AUSIM et des associations de directeurs des systèmes d’information de plusieurs pays africains, dont le Mali, la Côte d’Ivoire et la Tunisie. Le programme Aus’Aiducation, qui soutient les jeunes talents marocains dans les métiers du numérique, a également célébré sa première promotion. Ces initiatives témoignent de l’ambition de l’AUSIM de contribuer à un écosystème numérique inclusif et de préparer un Maroc numérique pour 2030.