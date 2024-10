Développement durable et innovation : focus sur la « Semaine de l’Énergie 2024 » de l’UM6P

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), via son département Science des Matériaux, Énergie et Nano-ingénierie (MSN), a organisé la première édition de la Semaine de l’Énergie MSN 2024, un événement consacré aux avancées dans le secteur énergétique.

Organisé sous le thème « Innover pour un avenir énergétique durable », cet événement s’est tenu du 20 au 24 octobre, rassemblant chercheurs, industriels et experts autour des innovations énergétiques de demain.

Les discussions ont porté sur des thèmes cruciaux, tels que les batteries lithium-ion, les batteries à flux redox, les matériaux phosphatés pour batteries et la gestion du lien entre l’eau et l’énergie. L’objectif principal de cette semaine était de stimuler les collaborations entre entreprises et institutions de recherche, afin de développer des technologies pour les batteries avancées et les énergies renouvelables. Ces initiatives visent à accélérer la transition vers une économie bas carbone, répondant ainsi aux défis énergétiques mondiaux.

Des experts de renommée internationale ont pris part aux conférences, parmi eux le Dr Jud Virden du Pacific Northwest National Laboratory (États-Unis), le Dr Martin Winter de l’Institut de technologie électrochimique de Münster (Allemagne), le Dr David Mitlin de l’Université du Texas (États-Unis), le Dr Sun Shigang de l’Université de Xiamen (Chine) et le Dr Teo Rojo de l’Université du Pays Basque (Espagne). Ces contributions ont permis d’enrichir les débats autour des solutions énergétiques durables.

La semaine s’est conclue le 24 octobre par le MSN Industry Day, une journée dédiée aux échanges avec les industriels sur les enjeux de la transition énergétique. Cette première édition de la Semaine de l’Énergie MSN a facilité les échanges d’idées et le développement de partenariats, contribuant à positionner l’UM6P comme un acteur clé dans la recherche énergétique et la transition vers une économie plus verte au Maroc.