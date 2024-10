La Bourse de Casablanca clôture sur une note dispersée ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note dispersée lundi, son indice principal, le MASI était stable à 14.080,13 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,07% à 1.132,17 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a gagné 0,20% à 1.014,79 pts.

Concernant le MASI Mid and Small Cap, indice thématique évaluant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il a reculé de 0,05% à 1.351,09 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est stabilisé à 13.294,06 pts, alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid a perdu 0,06% à 11.797,75 pts.

Au niveau sectoriel, les plus fortes hausses ont été enregistrées par les indices « Distributeurs » (+3,13%), « Ingénieries et biens d’équipements industriels » (+1,73%), « Sylviculture et papier » (+1%).

A l’opposé, le secteur de « Chimie » (-5,17%) a réalisé la plus forte baisse, suivi de celui des « Assurances » (-1,73%) et des « matériels logiciels et services informatiques » (-0,97%).

Les échanges ont atteint 135,13 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché Central (Actions), et dominés par les transactions sur Jet Contractors (49,04 MDH), Compagnie minière de Touissit (13,61 MDH) et Ittisalat Al Maghrib (9,58 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 728,69 milliards de dirhams.

Aux valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par Jet Contractors (+9,94% à 1.394 DH), CDM (+9,28% à 929 DH), M2M Group (+8,63% à 550 DH), SMI (+6,19% à 2.230 DH) et Maroc Leasing (+5,99% à 392,15 DH).

A l’opposé, IB Maroc.com (-9,97% à 34,12 DH), Minière Touissit (-9,94% à 1,432 DH), SNEP (-5,56% à 472,20 DH), Fénie Brossette (-5,38% à 102,10 DH) et Maghrebail (-3,74 % à 900 DH) ont accusé des baisses.

S.L.