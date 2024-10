Automobile: les marques chinoises face aux exigences des consommateurs (VIDEO)

Les marques automobiles chinoises connaissent une expansion rapide au Maroc, marquée par leur montée en crédibilité après une période de scepticisme. Lors d’une table ronde organisée par Le Cercle des ÉCO, des experts du secteur, comme Adil Bennani, président de l’AIVAM, et Saad Menioui, directeur de la marque Changan, ont partagé leurs points de vue sur cette dynamique.

Selon le président de l’AIVAM, la clé du succès réside dans l’adaptation des pratiques chinoises aux normes internationales. Les constructeurs chinois, autrefois focalisés sur leur marché domestique, se concentrent désormais sur l’internationalisation, un défi qui passe par une meilleure compréhension des attentes des marchés étrangers. Menioui a mis l’accent sur la qualité des véhicules chinois, aujourd’hui au même niveau que les standards mondiaux, un facteur essentiel pour percer sur des marchés compétitifs comme celui du Maroc.

Pour autant, ces opportunités s’accompagnent de défis. L’internationalisation, notamment en matière de marketing global, exige que ces marques ajustent leur offre et se démarquent face à une concurrence déjà bien établie. Si les marques chinoises bénéficient d’un rapport qualité-prix compétitif, elles doivent encore relever des obstacles liés aux perceptions et aux exigences des consommateurs marocains et internationaux.