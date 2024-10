Vers un « Made in Morocco » pour les marques chinoises ? (VIDEO)

La table ronde du Cercle des ÉCO, sous le thème «Automobile : Les marques chinoises en force» a permis à Adil Bennani, président de l’AIVAM, Achraf Hajjaji, DGA d’Auto Nejma, et Saad Menioui, directeur de la marque Changan au Maroc, de revenir sur la pénétration et les stratégies des marques chinoises sur le marché marocain.

Il avait été question d’implantations industrielles de BYD ou Geely au Maroc. Si cela ne s’est pas fait pour le moment, il reste à savoir si les constructeurs chinois considèrent toujours le pays comme une plateforme possible. Ce type de décision n’appartient pas aux distributeurs. Ces constructeurs se sont appuyés sur le «Made in China» qu’ils achèvent de construire patiemment. Mais ils en viennent à considérer désormais le «Brand China», la marque Chine. Par ailleurs, le marché marocain est restreint.

Toutefois, le «Made in Morocco» est important et gagne lui-même en valeur, commence par remarquer Achraf Hajjaji, d’Auto Nejma. Il a gagné ses lettres de noblesse avec les constructeurs français Renault et Stellantis. L’emplacement géographique porte un potentiel de taille, qui permet de présenter le Maroc comme une plateforme pour le marché international.

Malgré une concurrence conséquente dans le domaine, l’installation de la gigafactory pour les batteries laisse envisager un avenir ouvert, veut-il croire. Chez un constructeur, les gens qui réfléchissent à la vente ne sont pas ceux qui travaillent à la production, précise Adil Bennani. Les seconds voient sur la planète trois grandes plaques : les États-Unis, l’Europe et l’Asie. Ils cherchent les lieux de production les plus adaptés à chaque marché. Il y a 20 ans, le Maroc a intégré l’idée que sa seule demande intérieure n’étant pas attractive, il lui fallait un marché régional plus large. La conséquence a été la politique des accords de libre-échange avec l’Europe, les États-Unis, la Turquie, l’Égypte, le Golfe… Cela confère un véritable avantage compétitif au pays. Vidéo.