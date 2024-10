La marque Changan ambitionne d’ouvrir dix showrooms au Maroc d’ici 2025 (VIDEO)

Les importateurs des principaux constructeurs chinois présents sur le marché marocain ont développé leurs spécificités, lors d’une table ronde du Cercle des ÉCO, qui s’est tenue sous le thème «Automobile: Les marques chinoises en force». Adil Bennani, président de l’AIVAM, Achraf Hajjaji, DGA d’Auto Nejma et Saad Menioui, directeur de la marque Changan au Maroc, ont livré leur vision.

La marque Changan est la plus ancienne en Chine. Elle est entrée dans le top 15, l’an dernier, avec 2,5 millions de véhicules vendus à l’échelle internationale. Réputée pour sa qualité et sa fiabilité, elle compte plusieurs sous-marques, comme Deepal, Avatr et, principalement, Nevo qui sont celles des véhicules électriques et hybrides. Leur ambition est d’entrer dans le top 10 d’ici 2030 avec un objectif de vente de 5 millions de véhicules.

Ce potentiel a conduit Saad Menioui, à accepter de diriger la marque au Maroc, explique-t-il. La gamme sur notre marché comporte 4 véhicules 100% thermiques SUVB, STID et la citadine Sedan. Bientôt Changan lancera ses modèles électriques, et peut-être l’hybride aussi. La marque possède un point de vente à Casablanca, boulevard Moulay Slimane. Un deuxième showroom sera inauguré dans la même ville. L’ambition est d’en ouvrir dix d’ici 2025. Achraf Hajjaji, représentant du pionnier de la voiture électrique au Maroc, BYD, en avait considéré plusieurs autres. Il a choisi le n°1 mondial des véhicules à énergies renouvelables. BYD fabrique les deux tiers de ce parc mondial, elle est la quatrième capitalisation boursière de son secteur, derrière Tesla, Toyota et Mercedes.