inwi lance la 7ᵉ édition des rencontres entreprises sur la transformation digitale

En partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM), inwi organise la 7ᵉ édition des « Rencontres Entreprises » dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir. Cet événement mettra en avant les enjeux liés à l’accélération de la transformation digitale pour les entreprises marocaines.

La 7ᵉ édition se concentrera sur plusieurs thématiques clés, telles que l’optimisation de la compétitivité de l’industrie, la digitalisation des services pour améliorer l’expérience client et le rôle du numérique dans le développement durable du secteur agroalimentaire. Ces sujets visent à sensibiliser les participants aux meilleures pratiques numériques et à leur impact sur la croissance et la performance des entreprises.

Les « Rencontres Entreprises » offrent aux professionnels une plateforme d’échange pour partager expériences, innovations et bonnes pratiques autour de la transformation digitale. Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire via un formulaire en ligne pour participer aux débats et réflexions sur les défis et opportunités du digital au Maroc.