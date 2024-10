Oujda accueille la 6ᵉ édition de Meet the Lead

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 6ᵉ édition de « Meet the Lead » se déroulera les 18 et 19 octobre 2024 à Oujda, dans la région de l’Oriental. Cet événement, organisé par Startup Grow, réunira experts, entrepreneurs et responsables institutionnels autour du thème « Be Part of the Future, Startup ». L’objectif est de discuter des défis liés à l’innovation, à la transformation numérique et à la compétitivité des entreprises africaines.

Outre les conférences, Meet the Lead proposera un hackathon dédié à l’entrepreneuriat et à l’intelligence artificielle, rassemblant les jeunes talents de la région pour concevoir des projets innovants à impact positif.

Des prix seront décernés aux trois meilleures initiatives. L’événement comprendra également des expositions, des rencontres B2B et des espaces de networking, favorisant ainsi les échanges et le transfert de compétences entre les acteurs du développement économique et les jeunes de la région.

Parmi les intervenants, on retrouvera :