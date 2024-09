Groupe OCP : un cas d’école

Avec son programme d’investissement vert et son engagement pour la durabilité, OCP se positionne comme un leader de la transition énergétique à l’échelle mondiale. Le groupe, étant un pilier essentiel de l’industrie des phosphates, contribue également activement à la réalisation des objectifs environnementaux du pays en matière d’énergies renouvelables et de gestion durable des ressources naturelles.

Le Groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des phosphates, s’impose comme un pionnier de la transition énergétique au Maroc et au niveau international. Soucieux des enjeux environnementaux mondiaux et de la nécessité de transformer ses opérations industrielles, OCP a mis en place une stratégie ambitieuse visant à atteindre 100% d’énergie verte d’ici 2027.

Cette dernière s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement vert de 13 milliards de dollars pour la période 2023-2027, dont l’objectif est de renforcer la production d’engrais tout en réduisant l’empreinte carbone du groupe.

La décarbonation au cœur de la stratégie énergétique

L’engagement d’OCP pour la décarbonation est au centre de ses priorités. Le groupe s’est fixé pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2040, en adoptant des solutions innovantes pour réduire les émissions de CO2 tout en améliorant l’efficacité énergétique. Une part importante de cette stratégie repose sur l’utilisation d’énergies renouvelables, telles que l’éolien, le solaire et la cogénération, afin de couvrir l’ensemble des besoins en énergie de ses installations industrielles. Le programme d’OCP pour 2023-2027 prévoit la production de 5 gigawatts (GW) d’énergie propre d’ici 2027, avec une capacité augmentée à 13 GW d’ici 2032.

Cela permettra non seulement de réduire la dépendance du groupe aux énergies fossiles, mais également de produire des engrais verts à faible impact environnemental, notamment grâce à l’utilisation de l’ammoniac vert. OCP prévoit de produire 1 million de tonnes d’ammoniac vert d’ici 2027, avec un objectif de 3 millions de tonnes à l’horizon 2032.

L’investissement dans la désalinisation pour une gestion durable de l’eau

L’eau est une ressource cruciale pour l’industrie des phosphates, et OCP s’engage à réduire sa dépendance aux sources conventionnelles en investissant dans la désalinisation de l’eau. Le groupe prévoit de porter sa capacité de désalinisation à 560 millions de mètres cubes d’ici 2027, avec 110 millions de m³ déjà réalisées en 2023.

Ces usines fourniront non seulement de l’eau pour ses opérations industrielles, mais également de l’eau potable et de l’eau pour l’irrigation aux communautés environnantes.

La désalinisation joue un rôle clé dans l’engagement d’OCP à utiliser 100% d’eau non conventionnelle d’ici 2030. En optimisant la gestion des ressources en eau et en utilisant des technologies innovantes, le groupe réduit ainsi sa consommation d’eau douce et contribue à la protection de cette ressource précieuse, notamment dans les régions arides comme Khouribga et Jorf Lasfar.

Le rôle des technologies vertes dans la transformation industrielle

OCP a également intégré des technologies vertes dans ses processus industriels, permettant de réduire considérablement ses émissions de CO2. Par exemple, le groupe a développé un pipeline de slurry, qui transporte les phosphates directement des mines aux unités de traitement sans avoir besoin de les sécher ou de les transporter par train.

Ce projet a permis de réduire les émissions de CO2 de 620.000 tonnes par an et de réaliser des économies d’eau de 3 millions de mètres cubes par an. Par ailleurs, le groupe met en œuvre des mesures d’efficacité énergétique à travers un système de gestion intelligente de l’énergie sur ses plateformes de traitement. Cela permet d’adapter la consommation énergétique en temps réel en fonction des besoins, et d’optimiser l’équilibre énergétique des unités de production.

De plus, OCP a mis en place des systèmes de cogénération, qui récupèrent l’énergie thermique générée lors de la production d’acide sulfurique pour la transformer en électricité, ce qui permet au complexe de Jorf Lasfar d’être entièrement autosuffisant en énergie.

Des projets verts soutenus par des financements innovants

Pour financer ses ambitieux projets énergétiques, OCP s’est tourné vers des solutions de financement durable, notamment à travers des prêts verts. En 2023, le groupe a signé un accord avec l’IFC (Société financière internationale) pour un prêt vert de 100 millions d’euros, destiné à la construction de deux centrales solaires dans les régions minières de Khouribga et Benguerir. Ces centrales auront une capacité combinée de 400 MWp, faisant de ce projet la plus grande installation solaire avec stockage intégré en Afrique du Nord. Ce partenariat avec l’IFC souligne l’engagement d’OCP à utiliser 100% d’énergie renouvelable dans la production de ses engrais d’ici 2027, tout en aidant à verdir les systèmes alimentaires mondiaux et à réduire leur vulnérabilité face aux fluctuations des prix des hydrocarbures.

Contribution à l’économie circulaire

En plus de ses efforts en matière d’énergie, OCP s’engage dans la promotion de l’économie circulaire. Le groupe maximise l’utilisation de chaque ressource et valorise les sous-produits de ses processus de production. Par exemple, les résidus phosphatés sont réutilisés dans le cadre de programmes de récupération et de recyclage, contribuant à réduire les déchets et à améliorer la durabilité globale de l’exploitation minière.

OCP investit également dans la recherche et développement (R&D) à travers l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en explorant de nouvelles solutions technologiques et en développant des projets d’innovation dans le domaine de l’énergie verte, de la gestion des ressources en eau et de l’adaptation aux changements climatiques.

En adoptant une approche intégrée qui combine énergies vertes, efficacité énergétique et valorisation des ressources, OCP trace la voie vers un avenir plus durable, non seulement pour le Maroc, mais également pour l’ensemble du secteur mondial des engrais. Grâce à ses investissements massifs dans la technologie et l’innovation, le groupe assure la pérennité de son modèle économique, et joue aussi un rôle clé dans la protection de l’environnement et dans la sécurité alimentaire mondiale.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO