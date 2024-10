Comment les véhicules chinois se mesurent-ils aux autres marques ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sous le thème de «Automobile : Les marques chinoises en force». Y ont participé Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) ; Achraf Hajjaji, directeur général adjoint d’Auto Nejma ; et Saad Menioui, directeur de la marque Changan au Maroc. La rencontre était modérée par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef des Inspiratons ÉCO.

La question de la concurrence entre les marques japonaises et allemandes ne se pose plus aujourd’hui, mais elles se posaient il y a 30 ou 50 ans. La fabrication japonaise était considérée comme très bas de gamme. «Le Japon s’est industrialisé, s’est développé jusqu’à fabriquer les produits les plus fiables au monde», explique Adil Bennani. «C’est une question de temps.» Aujourd’hui, il y a un déficit d’image pour les marques chinoises, dans les pays de destination. Mais la Chine est en train de suivre le même chemin que les Japonais, à une vitesse supérieure. Ce qui va construire l’image chinoise, c’est la fiabilité des véhicules, le bouche-à-oreille des clients heureux fera boule de neige.

Saad Menioui tient à souligner que les résultats d’une étude-consommateurs, menée par son groupe, ont fait ressortir un étonnant taux d’acceptation des Marocains. C’est pourquoi dans son positionnement Changan assume à 100% son origine chinoise avec le slogan «China powered, Italian design».

Achraf Hajjaji, de la marque BYD, remarque en riant que lui n’a parlé que de Chine. Il rappelle aussi l’histoire des constructeurs sud-coréens, qui se sont imposés en 15 ans. Ils ont été les premiers à proposer des garanties de 7 ans, etc. Adil Bennani se souvient d’une présentation faite dans les bureaux de Toyota, au Japon, en 2002. Parlant de la concurrence, il évoque Hyundai. Un cadre s’était tellement offusqué de cette comparaison qu’il avait quitté la réunion, faisant un esclandre très rare au Japon.