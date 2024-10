Les marques chinoises misent sur la location d’options automobiles (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sous le thème de «Automobile : Les marques chinoises en force». Y ont participé Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) ; Achraf Hajjaji, directeur général adjoint d’Auto Nejma ; et Saad Menioui, directeur de la marque Changan au Maroc. La rencontre était modérée par Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef des Inspiratons ÉCO.

La Chine continue à avancer. Avec près de 130 marques, il est légitime de se demander comment s’y retrouver, lesquelles seront pérennes et quelles sont celles qui vont disparaître. Il est d’abord nécessaire de distinguer celles qui ne concernent que la Chine, voire seulement quelques provinces, explique Achraf Hajjaji, ou celles dédiées aux taxis ou bien toute autre utilisation spécifique.

De plus, il apparaît que certaines marques sont celles du software, du logiciel de la voiture, dont la construction est sous-traitée à l’équivalent d’une marque blanche. Comme pour les smartphones, l’OS, le système d’exploitation, fait toute la différence. Certains fabricants de téléphones ont d’ailleurs investi ce créneau. Parmi les formules envisagées, «il sera possible de louer des options, comme un surcroît de puissance motrice, activable électroniquement, le temps d’un week-end ou d’un voyage, au mois ou à l’année». Les applications et leurs abonnements feront le futur de l’automobile.

Ce qui explique cette multitude d’enseignes. Celles qui veulent s’internationaliser sont en nombre plus réduit. Cela demande des capacités spécifiques. Toutefois, le DGA d’Auto Nejma anticipe que l’ensemble du marché mondial de l’automobile verra des consolidations se faire, ce qui impactera aussi les marques chinoises. Adil Bennani souligne qu’il faut aussi ne pas confondre les marques et les groupes. Vidéo.