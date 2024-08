JO 2024 : Samsung redéfinit la retransmission en direct grâce à la 5G et au Galaxy S24 Ultra

Lors d’une nuit de toutes les premières, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont officiellement débuté avec une soirée historique sur le fleuve Seine – et Samsung, partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, était au cœur des innovations révolutionnaires qui ont rendu possible ce moment unique.

Afin de rapprocher les fans de l’action comme jamais auparavant, Samsung a placé plus de 200 Galaxy S24 Ultra sur les 85 bateaux des athlètes participant à la cérémonie d’ouverture. Ce dispositif inédit a permis de retransmettre l’événement via un réseau 5G privé d’Orange– le fournisseur officiel du réseau mobile de Paris 2024 en France.

Les fans suivant la retransmission ont pu observer de plus près une célébration exceptionnelle de l’esprit olympique à Paris, ville hôte des Jeux de 2024. Ceux qui ont suivi la cérémonie d’ouverture ont pu vivre cet événement mémorable du point de vue des athlètes, ces derniers ayant partagé leur perspective grâce à leur smartphone Galaxy Z Flip6 Édition Olympique.

Samsung a collaboré avec le Comité International Olympique (CIO) et le Service Olympique de Radiotélévision (OBS) pour créer une soirée exceptionnelle pour les athlètes et les fans– ayant nécessité une planification approfondie avec plusieurs partenaires olympiques pour la diffusion en temps réel, une connectivité 5G fluide et d’autres supports technologiques.

La retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture n’est qu’un des nombreux moyens mis en œuvre par Samsung pour partager avec le monde entier l’enthousiasme suscité par Paris 2024. La compétition de voile à Marseille et les selfies de victoire rapprocheront également les fans des Jeux olympiques. Pour une vision inédite de la compétition de voile à Marseille, Samsung a insallé des smartphones Galaxy S24 Ultra sur les bateaux et à l’épaule des athlètes. Les médaillés ont pu, quant à eux, immortaliser leurs émotions avec des selfies de victoire en utilisant le Galaxy Z Flip6 Olympic Edition mis à disposition sur le podium.

Plus de 100 experts, 250 smartphones et 360 jours de tests ont permis d’offrir ces moments. Les efforts déployés pour améliorer l’expérience visuelle des supporters du monde entier s’inscrivent dans le cadre de la vision de Paris 2024 : « Ouvrons grand les Jeux ». Grâce à ses innovations mobiles, Samsung a incité les athlètes et les supporters de Paris 2024 à garder l’esprit ouvert, car « l’ouverture gagne toujours ».