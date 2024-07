Banques: le besoin de liquidité s’est accentué en 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

Le besoin de liquidité des banques s’est accentué, en 2023, à 83,2 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, contre 80,9 MMDH une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution résulte essentiellement de la forte progression de la monnaie fiduciaire et de l’amélioration des avoirs extérieurs, explique BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l’exercice 2023.

En parallèle, la Banque centrale a poursuivi sa politique de satisfaction de l’intégralité des demandes de liquidité des banques. Elle a ainsi porté l’encours de ses interventions à 96,8 MMDH en moyenne hebdomadaire. Par instrument, le volume des avances à 7 jours s’est établi à 40,8 MMDH et celui des injections à travers les opérations à 1 et 3 mois à 39,4 MMDH. L’encours des refinancements au titre des programmes de soutien au financement de l’économie s’est inscrit en hausse de 13,7 MMDH à 16,6 MMDH. Le rapport fait également savoir que BAM a procédé à une opération de swap de change portant sur 100 millions de dirhams (MDH) et a été sollicitée à trois reprises pour des avances à 24 heures totalisant 5 MMDH.

Dans ces conditions, la duration moyenne des interventions de Bank Al-Maghrib est passée de 46 jours à 50,4 jours.

Par ailleurs, l’analyse infra-annuelle montre une atténuation du besoin de liquidité des banques de 77 MMDH en janvier en moyenne hebdomadaire à 60,3 MMDH en mars, reflétant notamment l’effet expansif des réserves de change.

Sur le reste de l’année, le déficit s’est progressivement accentué pour atteindre 107,1 MMDH en décembre, en lien essentiellement avec l’augmentation de la monnaie fiduciaire.

Dans ces conditions, le taux moyen pondéré sur le marché interbancaire, cible opérationnelle de la politique monétaire, est resté aligné tout au long de l’année sur le taux directeur et le volume des échanges est revenu en moyenne quotidienne de 3,9 MMDH en 2022 à 3,5 MMDH en 2023.

S.L