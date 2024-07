Mohammed Sadiki et son homologue nigérian discutent de l’économie bleue

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a reçu le 29 juillet à Rabat, son homologue Nigérian, Adegboyega Oyetola, Ministre de la Marine et de l’Économie Bleue, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation de haut niveau.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la concertation et de la coordination continues entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale du Nigeria. Elle vise à renforcer les relations bilatérales dans le secteur halieutique et l’économie bleue, à explorer de nouvelles opportunités de coopération et à encourager les investissements mutuels.

Rencontre bilatérale pour le renforcement de la coopération halieutique

Lors de cette rencontre, les deux Ministres ont salué la qualité exceptionnelle des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale du Nigeria, guidées par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, et Son Excellence Asiwaju Bola Ahmed Adekunle Tinubu, Président de la République Fédérale du Nigeria.

Les discussions ont porté sur plusieurs axes stratégiques dans le secteur halieutique, avec un accent particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération. Les domaines prioritaires incluent l’aquaculture, la recherche scientifique halieutique, et l’industrie de valorisation des produits de la pêche. La formation des gens de mer, le sauvetage maritime et la lutte contre la pêche INN ont également été abordés, ainsi que la commercialisation des produits de la mer et le développement des infrastructures portuaires, avec un partage d’expertise entre les deux pays.

Visite du Port de Tanger Med

À l’issue de la rencontre bilatérale, la délégation nigériane s’est rendue à Tanger pour visiter les infrastructures du complexe industrialo-portuaire Tanger Med, récemment classé parmi les 20 premiers ports à conteneurs au monde. Cette visite a mis en lumière le succès du Maroc dans la logistique portuaire et l’innovation industrielle.

Les membres de la délégation ont exploré les installations de Tanger Med, découvrant les dernières avancées en matière de transport maritime. Ils ont notamment été informés de la réception du premier navire à grande capacité alimenté au méthanol, marquant une étape cruciale dans la décarbonisation du transport maritime. En outre, ils ont visité le terminal à véhicules du complexe portuaire ayant traité en 2023 plus de 570.000 véhicules neufs dont près de 520.000 produits au Maroc et destinés à l’export.

Visite de la Halle aux Poissons Digitalisée de Tanger

La délégation nigériane a ensuite visité la halle aux poissons digitalisée de Tanger, pour assister à une démonstration des enchères digitalisées des produits de la pêche, une initiative innovante qui s’inscrit dans le cadre du processus de modernisation de l’ONP. Cette nouvelle procédure vise à valoriser les produits de la pêche, à améliorer la fiabilité et la rapidité des transactions commerciales, et à optimiser la gestion du processus de vente.

Les membres de la délégation ont pu constater comment ce nouveau mécanisme permet aux acheteurs de participer à la vente de manière fluide, anonyme et digitalisée, grâce à la modernisation des outils de travail des gestionnaires de ventes et à l’introduction de technologies récentes. Cette évolution est une étape clé vers d’autres améliorations futures, notamment la vente à distance.

Prochaines visites à Dakhla et Agadir

Durant son séjour de 8 jours, la délégation nigériane, dirigée par le Ministre de la Marine et de l’Économie Bleue, Adegboyega Oyetola, poursuivra un programme de visites de plusieurs projets structurants à travers le Royaume, notamment dans les villes de Dakhla, Agadir, Casablanca et Bouznika. Ces visites renforceront les échanges de savoir-faire et les partenariats stratégiques entre les deux pays, tout en mettant en lumière les efforts du Maroc en matière de développement durable et inclusif.