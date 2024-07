Anas El Bouyousfi : “En 10 ans, Isolbox est devenue une référence sur le marché du BTP”

Anas El Bouyousfi

Fondateur et directeur général Isolbox

Dans un marché du BTP en perpétuelle évolution, Isolbox a émergé comme un catalyseur de changement, révolutionnant l’approche de la construction au Maroc. L’histoire de cette entreprise novatrice est une success-story d’engagement, de détermination et d’innovation.

Parlez-nous de la genèse et de la création d’Isolbox.

Ayant auparavant travaillé dans la promotion immobilière, et après 15 ans dans le BTP, j’ai été contacté par un groupe allemand pour introduire leurs caissons isolants pour volets roulants au Maroc. Malgré les défis techniques et la résistance au changement des habitudes de construction, j’ai persévéré et réussi à convaincre un acteur majeur du secteur d’opter pour cette solution. Ce fut le début d’un succès progressif, jusqu’à ce que nos produits soient largement adoptés sur le marché.

Quelles sont les bases du business model d’Isolbox ?

Le modèle économique repose sur un principe de bénéfice mutuel : l’entreprise réalise des économies en réduisant les coûts et en facilitant la pose, tandis que le promoteur immobilier bénéficie d’une augmentation de la surface vendable. L’isolation efficace du produit améliore le confort et les économies d’énergie pour l’utilisateur final. De plus, sur le plan architectural, l’esthétique est améliorée grâce à l’élimination de la trappe de visite traditionnelle. En somme, cette solution présente des avantages pour tous les acteurs impliqués dans le processus de construction.

Isolbox fête ses 10 ans cette année. Quelles sont ses réalisations ?

Au cours des 10 dernières années, nous avons connu une évolution remarquable, depuis la création du marché jusqu’à l’adoption importante de notre produit. Passant de simple importateur à fabricant, notre produit, désormais connu sous le nom d’Isolbox, est devenu une référence dans le secteur, ce qui est une source de grande fierté pour nous.

Nous sommes également fiers de souligner que notre produit est désormais entièrement fabriqué au Maroc, ce qui témoigne de notre capacité à inverser les flux commerciaux. Notre entreprise a élargi ses horizons en établissant des partenariats avec des leaders mondiaux et en développant des solutions innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, notamment en intégrant l’isolation dans le volet roulant et en contribuant à la production d’énergie solaire. Notre engagement permanent est de continuer à innover et à contribuer à l’avancement du secteur du BTP au Maroc, mais également de la promotion du « Made in Morocco ».

Attijariwafa bank est votre banque de prédilection. Comment accompagne-t-elle la croissance d’Isolbox ?

Attijariwafa bank occupe une place prépondérante dans la vie financière d’Isolbox. Au fil du temps, elle est devenue bien plus qu’une simple institution bancaire pour nous, c’est notre banque exclusive. Lorsque j’ai présenté mon projet et mon produit, les responsables de la banque ont immédiatement placé leur confiance en moi en m’offrant des lignes de financement initiales.

Cette confiance a été un véritable catalyseur pour mon projet, surtout dans un secteur exigeant comme le BTP. Au fil des années, la banque a continué à renforcer cette confiance en augmentant progressivement les lignes de financement, ce qui nous a permis de développer notre activité de manière significative.

Son soutien ne se limite pas seulement aux aspects financiers. Sa réactivité et son professionnalisme dans les opérations quotidiennes, y compris les transactions internationales, ont été remarquables. Je suis reconnaissant envers Attijariwafa bank pour son accompagnement dès le départ et son soutien continu. Ce n’est pas seulement une banque, mais un véritable partenaire de confiance sur lequel je peux compter à chaque étape de mon parcours professionnel.

Quel est le type de clientèle d’Isolbox ?

Assez diversifiée, notre clientèle, principalement composée d’entreprises de construction et de promoteurs immobiliers, est le cœur de notre activité dans le secteur du BTP. Nos produits, essentiels dans la phase de maçonnerie, sont utilisés dans la construction de maisons individuelles et d’appartements. Avec l’ajout de nouvelles solutions telles que les volets roulants et les poignées de porte, notre portefeuille s’est élargi pour inclure les menuisiers aluminium et les clients à la recherche de solutions de design personnalisées.

Isolbox s’engage dans un processus d’internationalisation. Quels sont les marchés que vous couvrez actuellement ?

Notre produit est bien implanté sur le marché européen, où la demande croissante dépasse souvent la capacité des autres fabricants à y répondre rapidement. La qualité prime dans cette région, et c’est un aspect fondamental pour notre entreprise. Notre présence dans différents salons a permis aux acteurs du secteur de découvrir la qualité de nos produits, ce qui a conduit à des collaborations dans plusieurs pays européens. À ce jour, nous exportons vers quatre pays européens et nous aspirons à poursuivre ce développement à l’international.

