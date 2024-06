Tamwilcom : un acteur clé en faveur de la croissance des entreprises

Tamwilcom joue un rôle vital dans l’accompagnement de la croissance et le financement des entreprises marocaines. À travers ses divers programmes et initiatives, l’institution a réussi à améliorer l’accès au financement, à promouvoir l’innovation et à soutenir le développement régional.

Tamwilcom, anciennement connue sous le nom de Caisse centrale de garantie (CCG), est une institution publique dédiée à l’accompagnement et au financement des entreprises. Depuis sa création, elle a joué un rôle crucial dans le développement économique du Maroc en soutenant les petites et moyennes entreprises (PME), les startups et les grandes entreprises à travers divers mécanismes financiers.

En effet, l’institution a mis en œuvre plusieurs actions pour stimuler la croissance et le financement des entreprises nationales. En 2023, elle a réalisé des performances remarquables avec la mobilisation de 54,1 milliards de dirhams (MMDH) en faveur des entreprises et des particuliers, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente. Le total des engagements de l’institution a atteint 35,1 MMDH, en hausse par rapport aux 31 MMDH de 2022. L’activité de Tamwilcom est majoritairement orientée vers le soutien au financement des entreprises, avec 94% des interventions concentrées sur ce segment.

En 2023, les engagements pour le soutien aux entreprises ont permis la mobilisation de 50,8 MMDH de crédits. La garantie générique en faveur des Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) a été particulièrement efficace, avec 39 MMDH de crédits mobilisés, couverts par des garanties de 21,7 MMDH, soit une progression de 13% par rapport à l’année précédente.

Cette garantie a principalement bénéficié aux micro et très petites entreprises, confirmant ainsi l’engagement de Tamwilcom envers cette cible prioritaire. L’activité de la fenêtre participative «Daama Tamwil» a également connu une croissance significative de 72% en 2023, couvrant 566 millions de dirhams (MDH) de financements bancaires participatifs pour un volume d’engagements de 341 MDH.

La mission de Tamwilcom

Rappelons que Tamwilcom a été créée pour répondre à un besoin pressant : faciliter l’accès au financement pour les entreprises marocaines, notamment les PME, qui représentent une part importante du tissu économique du pays. Sa mission s’articule autour de plusieurs axes clés : améliorer l’accès au financement, promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, soutenir le développement régional, et encourager l’investissement dans les secteurs stratégiques.

Ces objectifs sont soutenus par divers programmes et initiatives de financement, notamment le Fonds innov invest (FII). Ce fonds, l’une des initiatives phares de Tamwilcom, vise à soutenir les startups et les projets innovants. Il s’agit d’un programme qui fournit des fonds sous forme de capital-risque, de prêts d’honneur et de garanties pour les investisseurs en capital-risque. Le FII a permis de créer un écosystème favorable à l’innovation et à la création d’emplois, en facilitant l’accès au financement pour les jeunes entreprises technologiques. Le Fogarim est un autre programme important de Tamwilcom, visant à garantir les prêts bancaires accordés aux PME. En fournissant des garanties partielles, Tamwilcom réduit le risque pour les banques, encourageant ainsi ces dernières à accorder des prêts à des bénéficiaires qui, autrement, n’auraient pas eu accès au crédit. Ce programme a significativement contribué à l’augmentation du nombre de PME financées, favorisant leur croissance et leur développement.

En réponse à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, Tamwilcom a lancé le programme Damane Relance. Ce dispositif visait à soutenir les entreprises touchées par la crise en leur fournissant des garanties pour des crédits de trésorerie. Il a permis à de nombreuses entreprises de surmonter leurs difficultés financières, à préserver les emplois et à relancer leurs activités. Le FATPE cible les très petites entreprises (TPE) qui sont souvent exclues des circuits financiers traditionnels. Ce fonds offre des garanties pour les microcrédits et des prêts adaptés aux besoins spécifiques des TPE, contribuant ainsi à l’inclusion financière et au développement économique local.

Impact sur le développement économique

Grâce aux divers programmes de financement et de garantie, Tamwilcom a contribué à la croissance substantielle des PME marocaines. L’accès facilité au crédit a permis à ces entreprises d’investir dans de nouvelles technologies, d’augmenter leurs capacités de production et de créer de nouveaux emplois. En soutenant les PME, Tamwilcom joue un rôle indirect mais crucial dans la réduction du chômage et l’amélioration des conditions de vie des Marocains. Les initiatives comme le Fonds innov invest ont stimulé l’innovation et l’entrepreneuriat au Maroc. En offrant un soutien financier aux startups, Tamwilcom encourage les jeunes entrepreneurs à développer des solutions innovantes aux défis locaux et globaux.

Cette dynamique contribue à la diversification de l’économie nationale et à son adaptation aux exigences du marché mondial. Tamwilcom met un accent particulier sur le développement régional en soutenant les projets économiques dans les zones rurales et moins développées. Les programmes de garantie et de financement ciblés permettent aux entreprises situées dans ces régions d’accéder au crédit et de contribuer au développement économique local. Cette stratégie aide à réduire les disparités régionales et à promouvoir un développement économique plus équilibré à travers le pays.

Défis et perspectives d’avenir

Malgré les progrès réalisés, l’accès au financement reste un défi pour de nombreuses entreprises marocaines. Tamwilcom continue à innover et à adapter ses produits financiers pour répondre aux besoins évolutifs du marché. Le développement de nouveaux instruments financiers, comme les fintech et les plateformes de financement participatif, pourrait offrir des solutions supplémentaires pour améliorer l’accès au financement.

Pour maximiser l’impact de ses initiatives, Tamwilcom collabore étroitement avec d’autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial, y compris les incubateurs, les accélérateurs, les institutions académiques et les investisseurs privés. Ces partenariats sont de nature à créer un environnement plus propice à l’innovation et à la croissance des entreprises. La gestion des risques est cruciale pour assurer la durabilité des programmes de garantie et de financement de Tamwilcom. L’institution continue à évaluer et à améliorer ses processus de gestion des risques pour minimiser les défauts de paiement et assurer la pérennité de ses initiatives.

En parallèle, la diversification des sources de financement et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle seront essentielles pour en maintenir la viabilité financière. À noter que Tamwilcom prévoit de poursuivre cette dynamique avec un niveau d’engagement de 30,6 milliards de dirhams en 2024, en ligne avec son plan stratégique 2023-2026, visant à soutenir davantage les TPME et à encourager les financements participatifs.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO