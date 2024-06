AMDIE : le booster des marques marocaines

Dans tout programme de développement, l’accompagnement demeure la clé de voûte. Pour bien porter le Made in Morocco, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) joue un rôle central. Cette agence est le bras armé de la stratégie pour la promotion du Made in Morocco à travers le programme Morocco Now, marque dédiée à la promotion de l’investissement et de l’exportation du Maroc. Récemment, l’AMDIE a lancé un nouveau programme d’accompagnement dédié aux entreprises marocaines ayant un potentiel à l’export et opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services, baptisé «Export Morocco Now».

Ce programme est réalisé en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX). Les entreprises sélectionnées bénéficieront du programme d’accompagnement et de l’offre de services de l’AMDIE, visant à renforcer la compétitivité de l’offre marocaine. Les foires et expositions font également partie de la stratégie de l’agence, qui établit un programme d’événements pour offrir une plateforme dynamique d’échange et de rencontres B2B, de networking, et de mise en valeur d’innovations dans différents domaines clés de l’économie nationale.

En 2023, l’AMDIE a accompagné plus de 170 projets, dont 66 ont reçu l’approbation de la Commission Nationale d’Investissement. Sur le volet export, l’agence a permis d’approcher 16 marchés internationaux et d’accompagner 340 entreprises marocaines, ainsi que de démarcher 360 donneurs d’ordres.

Pour optimiser la performance, l’AMDIE a lancé un appel à manifestation d’intérêt visant à constituer un référentiel de fournisseurs et prestataires de qualité, fiables et expérimentés, capables de répondre aux exigences des investisseurs accompagnés par l’AMDIE dans le cadre du programme Morocco Now. Cet annuaire digital, nommé «The Directory», permet à ces prestataires et fournisseurs de mettre en valeur leurs expertises techniques ainsi que leurs moyens humains et matériels.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO