CIH BANK et Mastercard offrent des expériences UEFA inoubliables à leurs clients

CIH BANK a lancé une nouvelle campagne de fidélisation en collaboration avec Mastercard, le sponsor officiel de la Ligue des Champions UEFA, pour récompenser les titulaires de carte Mastercard, avec des expériences inoubliables et des prix exceptionnels autour de la thématique du football.

La campagne a offert une panoplie d’expériences exclusives aux titulaires de cartes, cinq gagnants ayant eu la chance de regarder la finale de la Ligue des Champions de l’UEFA au stade de Wembley à Londres. Les forfaits de voyage ont été remis lors d’une cérémonie spéciale en présence de la légende du football italien Alessandro Del Piero, dans les locaux de CIH BANK.

En outre, un détenteur de carte a gagné un prix spécial, un match sur écran, chez lui en présence du footballeur Alessandro Del Piero. Pour immortaliser le moment, le gagnant a également reçu une nouvelle télévision et un système audio de pointe. La campagne comprenait également un quiz sur l’UEFA Champions League qui a donné aux participants l’occasion de gagner une variété de prix.

« CIH BANK et Mastercard partagent le même engagement à rendre la vie des consommateurs plus gratifiante. Notre dernière campagne conjointe est à l’image de notre de banque avant-gardiste et fait partie intégrante de notre stratégie globale axée sur la fidélisation de la clientèle. Ensemble, nous offrons à nos titulaires de cartes une multitude d’avantages spécialement conçus pour répondre à leurs intérêts et à leurs préférences », a déclaré Amal Mouhoub, Directeur général adjoint en charge du marketing et de la communication chez CIH BANK.

« Chez Mastercard, nous tenons à connecter les gens à leurs passions, et le football est une passion bien vivante chez beaucoup d’entre nous. En tant que sponsor de l’UEFA Champions League, nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de CIH BANK pour lancer cette campagne au Maroc, une nation très attachée au football et qui compte de nombreux joueurs exceptionnels. Ensemble, nous avons créé des expériences uniques et inestimables pour nos consommateurs, qui vont au-delà du simple paiement, en adéquation avec l’amour des Marocains pour le beau jeu », a déclaré Bassem Gharsalli, Vice-Président et Directeur régional de l’Afrique du Nord-Ouest chez Mastercard.

Mastercard bénéficie d’une collaboration de longue date avec l’UEFA et est le sponsor officiel de la Ligue des Champions de l’UEFA depuis plus de 25 ans.