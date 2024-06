Ma Clinique By Health & Beauty ouvre ses portes à Rabat

Ma Clinique By Health & Beauty a ouvert ses portes à Rabat, le 14 mai 2024, dans le quartier de Hassan, introduisant de nouveaux standards dans le domaine de la médecine et de la chirurgie esthétique au Maroc. Cette nouvelle clinique fait suite aux établissements de Casablanca et Marrakech.

Ma Clinique By Health & Beauty offre une gamme complète de services esthétiques, allant de la chirurgie esthétique à la cosméto-gynécologie, en passant par des traitements au laser. L’objectif est de fournir des soins de haute qualité dans un cadre luxueux et confortable, répondant aux attentes des patients en termes de résultats et d’expérience.

L’équipe de Ma Clinique By Health & Beauty se compose de spécialistes reconnus dans leurs domaines respectifs. La clinique utilise des technologies approuvées par des organismes de réglementation internationaux, assurant des traitements sûrs et efficaces. Cet engagement vise à garantir des résultats naturels tout en respectant l’intégrité de chaque patient.

À l’occasion de son ouverture, Ma Clinique By Health & Beauty propose des offres spéciales, incluant des séances de laser épilatoire gratuites avec certains packages, des diagnostics visage offerts, et des réductions sur divers traitements. Ces offres sont conçues pour permettre aux patients de découvrir les services de la clinique.

L’ouverture de Ma Clinique By Health & Beauty à Rabat reflète une volonté de répondre à la demande croissante de soins esthétiques de qualité dans la ville. La clinique s’engage à offrir des soins sûrs et innovants, combinant expertise médicale et technologies de pointe.