Mohamadou Diallo: “Le Maroc joue un rôle de leadership dans le domaine de la transformation digitale”

En marge du GITEX Africa à Marrakech, se tiendra la première édition de l’African CIO Awards. Cet événement est organisé avec le soutien du gouvernement, pour valoriser les innovations africaines dans le digital. Son fondateur, Mohamadou Diallo, nous livre les détails et évoque l’intérêt autour de ce prix qui récompense les directeurs des systèmes d’informations.



Parlez-nous de l’African Cio Award qui se tient à l’occasion du GITEX Africa 2024 à Marrakech…

Nous avons convenu, avec Dubaï World Trade Center, l’organisateur du GITEX, d’organiser un évènement parallèle, qui s’appelle African CIO Awards.

C’est plus qu’une cérémonie de remise de trophées, mais plutôt un moment d’inspiration dans une plateforme de partage des acteurs clés du numérique en Afrique, notamment avec les directeurs des systèmes d’informations (DSI). L’objectif est de reconnaitre et de récompenser l’excellence dans le domaine des technologies de l’information et de la communication en Afrique.

C’est aussi et surtout de mettre en lumière les innovations portées dans les entreprises par les DSI africains, pour l’Afrique et par les Africains. L’objectif est de créer de l’émulation dans les projets de modernisation pour les administrations, avec la digitalisation comme facteur de compétitivité. Et je pense que ceci est valable aussi bien pour le secteur public que le secteur privé.



Cette innovation dont vous parlez relève-t-elle de la pure innovation africaine, ou plutôt de la bonne inspiration sur des modèles importés ?

Il s’agit de modèles purement africains, portés par des Africains. Quand on parle de digitalisation de l’administration publique, nous avons des spécificités. Dans le cadre de ce programme que nous avons mis en place, nous avons observé des administrations qui ont installé des «chatbot» qui permettent de converser en langue locale avec des usagers et qui permettent de donner des informations. Ce sont des innovations purement africaines et qui ne viennent pas d’ailleurs. L’Afrique a ses spécificités et ces spécificités font la particularité de notre continent. Toute innovation par les Africains et pour les Africains porte autour de ces projets qui font la spécificité de notre continent.



Est-ce qu’il y a de l’intérêt, des candidatures se sont-elles manifestées par rapport à ce prix ?

Oui, vraiment il y en a. Nous avons même été surpris du grand intérêt des acteurs africains. Plus de quarante projets ont été présentés à cette occasion et ils sont issus d’une dizaine de pays. Nous avons vraiment été surpris par la qualité des innovations qui nous ont été présentés. Nous avons vu comment il est question de mettre en place de l’intelligence artificielle dans les applications. Il y a aussi eu des projets de suivi de cheptel, par exemple dans des pays comme le Mali, avec des moyens portés par l’intelligence artificielle.

Au Bénin, nous avons eu des propositions de projets de contrôle du trafic routier, porté par l’Agence de développement du numérique au Bénin, ou encore des projets d’interopérabilité de l’ensemble des administrations publiques, comme c’est le cas au Maroc. Ce qui permet à la fois de sécuriser et d’apporter des nouveautés dans les interactions avec le public.



Le gouvernement marocain soutient cette première édition de l’Africa CIO Award, parlez-nous de ce partenariat…

Effectivement. Le Maroc joue un rôle de leadership dans le domaine de la transformation digitale. Le gouvernement marocain, à travers le ministère de la Transition numérique nous soutient. Nous avons eu le plaisir d’avoir ce soutien très haut de l’administration marocaine.

Sans ce soutien et celui de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), nous n’aurions pas pu y arriver facilement. Tous ont apporté leur appui et cela nous a permis d’avoir une très belle compétition et présenter des projets de très haute qualité.

