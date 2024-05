Silver Economie : experts et décideurs réunis à Rabat pour l’avenir professionnel des seniors

Le Symposium de la Silver Economie sera organisé le jeudi 23 mai 2024 à l’Université Mohammed VI Polytechnique au sein de son Campus Technopolis Rabat-Salé.

Cet événement, initié par Séniors Plus et le cabinet Consensus Public Relations (CPR), est le fruit d’une collaboration entre la Branche Épargne – Prévoyance de la CDG, Maroc Assistance Internationale, le Groupe Crédit Agricole du Maroc et l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Ce symposium est destiné au secteur public pourvoyeur de politique et de stratégie et au secteur privé soucieux de proposer des offres de service et produits adaptées aux seniors qui représentent près de 13% de la population marocaine, et près de 1 marocain sur 4 à l’horizon 2050. La transition démographique au Maroc s’accélère de manière exponentielle et il devient urgent de trouver collectivement les réponses idoines.

Lors de ce symposium, les intervenants échangeront autour de trois panels :

Le shift générationnel au Maroc, défis et enjeux

Nexus finances et seniors pour une nouvelle planification et sécurité financière

Quel impact de l’émergence de la Silver économie sur le système de santé au Maroc ?

Cet événement a pour objectif de réunir les décideurs des entreprises pionnières dans ce marché stratégique ainsi que des experts nationaux et internationaux afin d’échanger sur l’avenir de ce secteur au Maroc et préconiser des solutions « Made in Morocco » inspirées des meilleures pratiques mondiales mais également des impératifs sociaux économiques marocains.

« La sécurité financière des personnes âgées dépend fortement de la qualité de leur couverture retraite. La planification financière et les stratégies d’épargne précoces permettent de la renforcer », détail Youssef Chalach, Directeur du Pôle Stratégie ALM, Actuariat, et Finances – Branche Épargne – Prévoyance de la CDG.

« En tant que leader de l’assistance au Maroc, Maroc Assistance Internationale porte un intérêt particulier au marché des seniors, et représente un maillon logistique fort au sein de l’écosystème de la Silver Economie, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale », indique Moulay Abdelmalek Mouatadid, Directeur Général de Maroc Assistance Internationale.

« Les seniors marocains méritent de vivre leur âge d’or. Seniors Plus s’engage pleinement à mettre en place des solutions innovantes en parfaite harmonie avec nos valeurs marocaines de bienveillance pour offrir à nos seniors les meilleures conditions d’une vie épanouissante », explique Tarik Hajji, Directeur Général Seniors Plus.