Gouvernement : la ministre Ammor livre le bilan de ses 30 premiers mois (VIDÉO)

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a exprimé sa satisfaction quant au résultat de son travail à la tête du ministère au cours des trente mois écoulés depuis sa nomination, fournissant un ensemble de chiffres et de statistiques qui soutiennent ce succès.

La ministre a déclaré dans une vidéo d’une minute 30 que le secteur touristique a atteint un niveau record au cours du mandat du gouvernement actuel, comme en témoigne le nombre de touristes arrivant au Maroc qui a atteint 14,5 millions en 2023, soit une hausse de 34% par rapport à 2022.

La responsable gouvernementale a souligné que ce record a été possible grâce aux diverses initiatives du gouvernement, notamment le plan d’urgence qui a été alloué au secteur du tourisme après la pandémie du Covid-19 avec une enveloppe financière de 2 milliards de dirhams, ainsi que l’ambitieuse feuille de route de 6 milliards de dirhams qui a été élaborée.

Ammor a expliqué que le secteur de l’industrie traditionnelle a également reçu la priorité dans le travail du ministère, car il s’est distingué par le lancement du registre national qui réglemente l’artisanat et permet aux artisans traditionnels de bénéficier des services de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNN) et des programmes de soutien de l’État.





La ministre du Tourisme a notamment révélé qu’en matière de ventes, 11 milliards de dirhams en devises fortes ont été réalisés au cours de l’année écoulée. » Un chiffre record qui inclut les exportations ainsi que les ventes aux touristes venant au Maroc, ce qui met en évidence le niveau que l’industrie traditionnelle marocaine a atteint », indique Ammor.

Quant au secteur de l’économie sociale et solidaire, la ministre a souligné l’importance qu’il représente pour l’emploi, notant que le nombre de coopératives a atteint 54.000 coopératives, et que des travaux sont en cours sur la loi-cadre afin d’augmenter la valeur de la contribution du secteur à l’économie nationale et créer des opportunités d’emploi.