Forum Africain des Investisseurs Souverains: cap sur le développement durable et l’impact économique

Le Forum Africain des Investisseurs Souverains (ASIF), lancé en 2022, se prépare pour son très attendu rassemblement annuel. Évènement majeur du calendrier africain, le Forum rassemble depuis trois ans des participants venus de tout le continent ainsi que leurs partenaires principaux

Prévu les 10 et 11 juin, l’événement sera accueilli par la Mauritius Investment Corporation Ltd, à Maurice, et aura pour thème : « Développement durable : Naviguer les transitions, catalyser les opportunités et impulser l’impact ».

Les défis de la réduction des émissions de carbone et de la transition énergétique, ainsi que les possibilités offertes par les marchés financiers pour favoriser une croissance durable et inclusive en Afrique, seront ainsi mis en avant. Les échanges seront animés par des représentants de premier plan des fonds souverains membres d’ASIF, des acteurs financiers internationaux et régionaux, ainsi que des institutions de Maurice.

Notons que la plateforme ASIF a été lancée à Rabat par le fonds Ithmar Capital, initiateur de la création du Forum, et qu’elle compte parmi ses membres une dizaine des plus importants fonds souverains d’Afrique.





S.L.