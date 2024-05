CapAccess by BOA : une initiative au profit des entreprises marocaines

Fortement engagée dans la relance de la dynamique des investissements des PME/ETI, et ce, à travers le renforcement de la structure financière des entreprises et la création de conditions favorables à leur croissance, BANK OF AFRICA adopte une approche de proximité régionale visant à informer ses clients des avantages et des mécanismes de l’offre CapAccess by BOA.

Le partenariat BOA-FM6I-Tamwilcom vient donc concrétiser une ambition partagée de renforcer le rôle du secteur privé dans le financement de l’économie nationale.

Cette série de rencontres régionales constitue une approche de proximité, permettant aux entreprises de différentes régions du pays de bénéficier d’un accès direct à des informations sur le financement de leurs projets d’investissement.

De plus, ces rencontres offrent une occasion unique d’échanger avec des experts en financement et des représentants de BANK OF AFRICA, du FM6I et de TAMWILCOM, s’informant ainsi de tous les mécanismes relatifs au produit CapAccess by BOA, le montage financier, les taux attractifs y afférents et bien d’autres avantages.





BANK OF AFRICA réaffirme ainsi son engagement à soutenir activement l’investissement productif au Maroc, en alignement avec la stratégie nationale de développement économique, et conforte son rôle d’acteur majeur dans la croissance d’entreprises engagées en faveur du développement durable, à travers la conformité aux règles ESG et l’appréciation de l’impact environnemental, social et de gouvernance.