SIAM : BANK OF AFRICA accompagneme l’agriculture vers la durabilité

Conformément à la stratégie nationale de transition énergétique visant à mettre en œuvre les fondements d’une économie verte et inclusive à l’horizon 2030 et la Stratégie bas carbone du Maroc à l’horizon de 2050, BANK OF AFRICA continue à jouer pleinement son rôle de leader et partenaire financier pour le développement de la finance verte.

À cet effet, BANK OF AFRICA a développé une gamme complète et innovante de solutions de finance durable (Green Value Chain, Cap Énergie 2, Cap Industrie Verte, etc.) pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique, notamment celles opérant dans le secteur agroalimentaire.

À l’occasion de la 16ème édition du SIAM, BANK OF AFRICA accompagne les opérateurs agri-agro sur toute la chaîne de valeur, à travers un réseau de conseillers spécialisés et des solutions d’accompagnement sur mesure qui permettent aux agriculteurs/ agro-industriels de réaliser leur projets en investissant dans des techniques et procédés durables tout en respectant les exigences réglementaires et l’intégration des critères ESG dans les processus d’investissement et de gestion.

La participation de BANK OF AFRICA à cette 16ème édition du SIAM revêt une dimension particulière, avec la mise en avant de la mutualisation de ses filiales. Le stand co-brandé réunit ainsi Maroc Factoring, Maghrebail, BK Invest, Damane Cash et SALAFIN, illustrant ainsi la force et la diversité du Groupe dans son engagement pour une économie plus verte et inclusive.





Par sa présence à la 16ème édition du SIAM, BANK OF AFRICA réaffirme son engagement inscrit au cœur de sa stratégie pour la finance durable et l’économie verte, et reste déterminée à guider ses clients vers des pratiques plus responsables, démontrant ainsi son engagement envers un avenir plus vert et prospère pour tous.