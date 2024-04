L’enseigne Go Sport devient « Be Sport »

Mercure International Of Morocco, filiale du Groupe Mercure International, annonce un changement majeur dans son identité de marque. Dorénavant, l’enseigne Go Sport évoluera pour devenir « Be Sport ».

Cette décision stratégique découle de l’engagement continu de l’entreprise envers l’amélioration de l’expérience client et vise à consolider sa position en tant que leader dans le secteur du sport et du bien-être. La transition vers Be Sport reflète une vision renouvelée et un engagement envers l’excellence.

Be Sport devient ainsi la première chaîne de magasins de sport multimarques d’Afrique, avec 23 magasins répartis sur 10 pays, proposant une large gamme de produits et de services pour tous les amateurs de sport.

Cette nouvelle identité incarne une aspiration à transcender le simple aspect commercial pour devenir un mode de vie axé sur l’action, l’engagement et le mouvement. Be Sport vise à créer un espace d’inspiration et de communauté, favorisant les rencontres et les échanges entre passionnés de sport.





La sélection de produits de Be Sport est soigneusement choisie pour répondre aux besoins variés des clients, offrant les meilleures marques et les dernières innovations dans le domaine du sport.

Be Sport continuera à promouvoir des modes de vie sains et actifs en offrant des solutions complètes pour tous les passionnés de sport, des débutants aux athlètes confirmés. L’entreprise tient à remercier ses clients, partenaires et employés pour leur soutien continu dans cette transition vers Be Sport.