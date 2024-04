Dirham Express et Damane Cash, unis pour simplifier les transferts d’argent internationaux

Damane Cash, l’établissement de paiement du Groupe BANK OF AFRICA, et Dirham Express, leader des transferts d’argent internationaux, ont uni leurs forces pour renforcer l’expérience des transferts d’argent pour la diaspora marocaine à l’étranger.

Avec un réseau étendu de plus de 20.000 points de collecte en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique Subsaharienne, Dirham Express offre une solution de transfert d’argent internationale de confiance.

En parallèle, Damane Cash, présent avec plus de 1.200 agences partout au Maroc, occupe une position centrale dans le traitement des mandats internationaux.

Ce partenariat permettra aux bénéficiaires de recevoir en espèce les transferts émis depuis Dirham Express dans les agences Damane Cash, offrant ainsi une alternative de réception pratique rapide, sécurisée et compétitive.





De plus, afin de répondre aux besoins évolutifs de la diaspora marocaine, les deux partenaires envisagent également de diversifier les canaux de transfert. Ainsi, en plus de la réception en espèces, les clients auront prochainement la possibilité d’envoyer de l’argent directement sur les comptes bancaires au Maroc, simplifiant ainsi les transactions et offrant plus de flexibilité aux utilisateurs.