Arçelik finalise l’acquisition de Whirlpool MENA

Aujourd’hui marque la conclusion de la transaction pour Arçelik, la société mère de Beko, visant à acquérir la pleine propriété des activités de Whirlpool au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Grâce à cette acquisition, Arçelik possède désormais les entités des Émirats arabes unis et du Maroc de Whirlpool et gère les opérations commerciales de MDA de Whirlpool dans la région MENA.

Avec l’intégration de l’activité MENA de Whirlpool, Arçelik franchit une autre étape importante dans son parcours de croissance transformatrice, réaffirmant sa position en tant que fournisseur mondial de premier plan d’appareils électroménagers durables, dans le cadre de son engagement en faveur de la croissance et de la fourniture de produits et services de premier plan aux consommateurs et aux partenaires.

En tirant parti de l’expertise approfondie d’Arçelik dans le secteur, en combinaison avec l’infrastructure régionale et la présence sur le marché de Whirlpool, Arçelik vise à consolider et à étendre sa présence dans cette région à forte croissance. Les marques qu’Arçelik proposera sur le marché MENA grâce à cette acquisition sont Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Hotpoint-Ariston, Bauknecht et Ignis, tandis que les activités Insinkerator, KitchenAid et Maytag de Whirlpool sont exclues, et Whirlpool et Ariston sont limités à un titulaire de licence dans une juridiction donnée.

Akın Garzanlı, directeur du marketing et directeur de la clientèle de la région MEA, Russie et CEI, a exprimé son enthousiasme et sa confiance à l’égard de la transaction, déclarant : Je suis ravi de constater l’achèvement réussi de notre démarche stratégique visant à acquérir les activités de Whirlpool dans la région MENA. Arçelik est une entreprise mondiale de premier plan dans l’industrie de l’électroménager avec 55 000 employés et 45 installations de production. Bientôt, elle ajoutera une usine de pointe en Égypte, qui est sur le point de fonctionner, prête à apporter l’innovation et l’excellence sur le marché. Avec cette nouvelle intégration, nous nous rapprochons de notre ambition de devenir la première entreprise d’appareils électroménagers de la région. Nous réaffirmons notre engagement à fournir des produits de premier ordre aux consommateurs de la région MENA, en mettant l’accent sur la qualité, la durabilité et la durabilité. Nous continuerons à donner la priorité au bien-être de la planète et de ses habitants, et nous resterons attentifs aux besoins de nos consommateurs, de nos communautés et de nos employés tout en continuant à croître et à évoluer de manière durable.





Le 2 avril, Arçelik a annoncé que la conclusion de l’accord de contribution définitif entre la filiale en propriété exclusive d’Arçelik, Beko B.V. et la filiale en propriété exclusive de Whirlpool Corporation, Whirlpool EMEA Holdings LLC, a abouti à la création de Beko Europe. Les 75 % d’actions de Beko Europe sont détenues par Beko B.V et 25 % sont détenues par Whirlpool Corporation. Arçelik, ayant franchi ces deux étapes importantes, continuera à révolutionner l’industrie, à stimuler l’innovation et à apporter de la valeur aux consommateurs du monde entier.