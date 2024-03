Dialogue social: Akhannouch reçoit une délégation de la CGEM

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, vendredi dans le cadre du nouveau round de dialogue social, une délégation de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président Chakib Alj.

Cette rencontre a été l’occasion de saluer les mesures mises en œuvre par l’actuel gouvernement en vue de renforcer la résilience des entreprises marocaines face aux différentes crises et de leur permettre de poursuivre leur implication dans la dynamique de création de valeur ajoutée et d’opportunités d’emploi, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.





La réunion a également permis de débattre des attentes des entrepreneurs, relatives principalement à l’amendement du Code du travail et à la promulgation de la loi sur l’exercice du droit de grève, ainsi que d’échanger autour du chantier de la réforme du système de retraite.

Au cours de cette rencontre, Akhannouch a mis l’accent sur la dynamique positive insufflée par le gouvernement au mécanisme du dialogue social afin de dépasser les défis qui confrontent les entreprises et les travailleurs de manière égale, soulignant que la réalisation de consensus constructifs contribue sans nul doute à consolider la dynamique économique et de développement que connait le Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI. Cette rencontre s’est déroulée en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, du ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, du ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, et de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative.

Le Chef du gouvernement avait lancé le nouveau round de dialogue social, mardi dernier, par une rencontre avec une délégation de l’Union Marocaine du Travail (UMT), suivie de rencontres avec des délégations de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM) et de la Confédération Démocratique du Travail (CDT).

