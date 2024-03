Départ des ouvrières saisonnières agricoles vers l’Espagne

Dans le cadre de la Coopération Bilatérale entre le Maroc et l’Espagne, la campagne de départ des Ouvrières saisonnières agricoles au titre de l’année 2024 se poursuit depuis le port de Tanger ville sous la supervision de Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC).

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de Stratégie Nationale de Mobilité Professionnelle Internationale (SNMPI) et en prolongement à la coopération renforcée, notamment dans le domaine de l’Emploi et la Migration Circulaire entre les deux pays. Une coopération matérialisée par l’accord bilatéral signé à Madrid le 25 juillet 2001.

Cette campagne vise à offrir des opportunités d’emploi saisonnier dans le secteur agricole à 16.000 femmes marocaines issues du milieu rural de toutes les régions du Maroc.

La visite d’aujourd’hui est d’abord une occasion de rencontre avec les femmes bénéficiaires, accompagnées par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences tout au long du processus de sélection et d’information avec l’organisation des séances de sensibilisation sur les spécificités du travail, les clauses du contrat et la réglementation en vigueur à cet égard, ainsi que sur la culture du pays de destination.

Les bénéficiaires ont été soutenues par les équipes de l’ANAPEC dans les démarches d’obtention du visa jusqu’à leur encadrement effectif dans les procédures de départ coordonné de très près entre l’ANAPEC et les autorités locales au niveau national et au niveau du pays d’accueil.

De plus, cette visite permettra de prendre connaissance des attentes et perceptions des candidates à la migration circulaire, surtout par rapport aux implications de ce dispositif qui constitue un tournant significatif dans leur vie socio-professionnelle.

À noter que depuis le 1er janvier 2024, ce sont 10.000 femmes qui ont déjà fait le départ pour l’Espagne pour la saison de récolte. 6.000 femmes vont les rejoindre dans le cadre de voyages successifs comme ceux prévus aujourd’hui, et qui comptent près de 400 saisonnières pour la journée du 15 Mars depuis le port de Tanger ville.

Les ouvrières agricoles saisonnières marocaines auront par ailleurs l’opportunité de travailler en Espagne dans les régions de Huelva, Albacete, Ségovie et Cantabrie pour une durée allant de 3 à 9 mois.

Dans la même optique, l’ANAPEC prévoit aussi des mesures d’accompagnement et de soutien aux femmes à leur retour, visant à assurer leur intégration et autonomisation économiques par la facilitation de la création d’opportunités génératrices de revenu dans le cadre du programme « WAFIRA ».

À noter que l’année 2024 est marquée par l’entrée en vigueur de la TIE « carte de séjour spécifique », qui délivre un contrat de travail fixe discontinu de 4 années renouvelables, offrant une stabilité aux Travailleuses saisonnières.

Des échanges ont eu lieu entre le ministre, la Délégation Espagnole, les autorités locales, les Femmes Bénéficiaires ainsi que les équipes de l’Anapec et les Acteurs Clés impliqués dans cette opération, afin d’œuvrer en faveur de l’amélioration et de l’optimisation des procédés d’accompagnement des femmes Ouvrières saisonnières, en répondant à leurs besoins, tout en traçant de nouvelles voies pour renforcer la collaboration autour de ce projet.

Le ministre se rendra dans les prochaines semaines en Espagne pour s’enquérir des conditions de travail des marocaines dans le pays d’accueil, en coordination avec les autorités espagnoles.