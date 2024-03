Automobile: pourquoi la digitalisation est un outil incontournable (VIDEO)

Le Groupe Horizon Press a organisé, le 28 février, une table ronde sous le thème «Service après-vente : Le nouveau relai de croissance pour les constructeurs». L’occasion de faire le point sur un sujet qui suscite le débat. Un débat auquel ont pris part Cédric Veau, directeur général de Bamotors (distributeur Kia et Geely), Adil Bennani, président de l’AIVAM, Ibtissam Essaroukh, directrice Après-vente Renault Commerce Maroc, et Hatim Kaghat, représentant de la holding AGREA, Master franchisé Midas. L’événement a permis de faire le point sur cette activité dans le Royaume, son potentiel de croissance, ses opérateurs-clés, ainsi que sur son évolution à moyen et long-terme.

La digitalisation est devenue un outil incontournable pour les distributeurs et les concessionnaires automobiles en vue d’améliorer l’efficacité de leur SAV et, par la même occasion, de fidéliser leurs clients. Concrètement, la digitalisation d’un bon nombre de services d’entretien et de réparation permet, entre autres, d’effectuer un suivi efficace de l’historique d’entretien du véhicule par les concessionnaires comme elle a pour vocation de répondre aux demandes des clients en un temps record.

La digitalisation du SAV automobile se manifeste par une panoplie de services qui ont trait au kilométrage, aux process de diagnostic, aux rendez-vous des révisions, à l’état de certaines pièces, notamment. Il s’agit, en d’autres termes, d’un levier de croissance pour les distributeurs et les concessionnaires automobiles qui leur permet d’amplifier leurs marges bénéficiaires tout en augmentant leur taux de rétention de la clientèle.