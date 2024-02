Artisanat : des accords majeurs scellés entre Barid Al-Maghrib, la Maison de l’Artisan et le MTAESS

À l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire (MTAESS), la Maison de l’Artisan, et le Groupe Barid Al-Maghrib ont procédé, le mercredi 28 février 2024 à Casablanca, à la signature de deux conventions de partenariat visant à soutenir la compétitivité des acteurs de l’artisanat.

Les deux conventions ont été signées par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le Directeur Général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik, et le Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi.

La première convention vise à améliorer la performance opérationnelle des acteurs du secteur de l’artisanat marocain, notamment en promouvant les exportations vers les marchés internationaux. Elle porte principalement sur la mise en place d’une tarification préférentielle au profit des acteurs de l’artisanat marocain.

La deuxième convention concerne l’émission d’une série de timbres-poste, dans le cadre des programmes philatéliques de Barid Al Maghrib à partir de 2024, dans le but de promouvoir et de mettre en valeur la richesse du patrimoine artisanal marocain et du savoir-faire exceptionnel des artisans.

La signature de ces deux conventions constitue un cadre général de coopération entre les trois institutions et concrétise leur volonté commune de contribuer au développement de ce secteur.