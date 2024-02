L’AMMC et l’UM6P scellent un partenariat stratégique pour l’innovation financière au Maroc

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ont signé un accord de partenariat marquant le début d’une collaboration étroite dans le domaine de la finance et de l’innovation financière.

Ce partenariat illustre l’importance de la coopération entre le monde académique et le secteur public pour relever les défis économiques et sociaux de notre époque. L’objectif premier est de renforcer les liens entre les deux institutions dans divers domaines, notamment l’éducation financière, la recherche, la formation des professionnels de la finance, l’innovation financière et l’entrepreneuriat.

L’UM6P et l’AMMC ont conjointement identifié les axes de recherche, développement, expérimentation et expertise, sur lesquels elles s’engageront dans une collaboration étroite. Cette convention, établie pour plusieurs années, définit un cadre de coopération visant à :

Promouvoir l’éducation financière en concevant des programmes de sensibilisation destinés aux investisseurs, aux étudiants et au grand public.

Encourager la recherche appliquée sur les marchés financiers, la régulation et les tendances émergentes.

Développer des programmes de formation et de développement des compétences pour les étudiants et les professionnels de la finance.

Soutenir l’innovation financière en collaboration avec les acteurs de la Fintech.

Favoriser l’échange de connaissances et d’expertise entre l’AMMC et l’UM6P.

Organiser des événements conjoints pour débattre des défis et des opportunités liés au marché des capitaux.

« Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avancement de la recherche financière, l’éducation des futures générations de professionnels et l’innovation au service du développement économique de notre pays », a souligné Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

« La convention que nous signons aujourd’hui pose les jalons d’un partenariat institutionnel fort et ambitieux. Il est nourri par la volonté partagée de soutenir les actions qui contribuent au renforcement des connaissances des étudiants dans le domaine financier et les compétences des acteurs de l’écosystème. Le marché des capitaux est appelé, plus que jamais, à jouer un rôle plus important dans la contribution au financement de l’économie en apportant notamment des solutions innovantes », a indiqué Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC.