Nouvelle Dacia Spring : design rénové et technologies avancées (VIDEO)

La Dacia Spring 2024 subit une transformation significative, tant au niveau de son design que de ses fonctionnalités, marquant ainsi une évolution profonde depuis sa commercialisation en 2021.

Arborant un aspect plus robuste inspiré du Duster troisième génération, elle offre une esthétique moderne et polyvalente. L’intérieur bénéficie également d’une refonte complète, avec l’introduction de nouveaux écrans digitaux et d’une ergonomie améliorée, tandis que des caractéristiques pratiques telles que les fixations « YouClip » et la capacité de charge bi-directionnelle V2L ajoutent une dimension innovante à l’expérience de conduite. Proposant trois niveaux de finition et même une version utilitaire, la Spring 2024 offre une gamme étendue pour répondre à divers besoins de mobilité.

La nouvelle Spring présente également des améliorations significatives en termes de motorisations, de batterie et d’autonomie. Dotée d’une motorisation plus puissante de 65 ch, elle offre des performances dynamiques accrues, tout en maintenant une efficacité énergétique remarquable avec une consommation de 14,6 kWh/100 km.

La batterie de 26,8 kWh, calibrée avec précision, garantit une autonomie supérieure à 220 km pour toutes les versions, tout en étant compatible avec un système de freinage régénératif pour optimiser encore l’autonomie. De plus, la Spring offre une charge rapide et une capacité de charge bi-directionnelle, offrant ainsi une flexibilité accrue pour les besoins de recharge et d’utilisation au quotidien.

En proposant une combinaison d’améliorations esthétiques, fonctionnelles et techniques, la Dacia Spring 2024 s’affirme comme un choix attractif dans le segment des citadines électriques, offrant un rapport qualité-prix compétitif et une polyvalence accrue pour répondre aux besoins variés des conducteurs urbains et professionnels.