SOFAC Structured Finance et CIH Bank innovent avec le fonds « FT Synthésium »

SOFAC Structured Finance, la filiale de Sofac, spécialisée dans les financements structurés, et CIH Bank, ont lancé le Fonds de titrisation synthétique d’actifs en devise, baptisé « FT Synthésium ». Dans le cadre de cette opération, Sofac Structured Finance agit en tant qu’arrangeur et gestionnaire, et CIH Bank agit en tant qu’établissement initiateur, contrepartie swap et organisme de placement.

Le Fonds a reçu l’Avis de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux le 19 décembre 2023.

L’opération vise à couvrir le risque de financement associé à un portefeuille de titres Euro Bonds, émis par le Royaume du Maroc sur le marché primaire international, actuellement détenu par CIH Bank. Ce mécanisme permet à la banque de soulager ses actifs pondérés par le risque, grâce à la garantie du risque de financement fournie par le Fonds, considérée comme atténuateur du risque crédit, et d’améliorer, par conséquent, la capacité de production de la banque, en réponse à une demande croissante de financement et de couverture du risque de change à long terme de ses clients.

Le Fonds a établi avec CIH Bank une garantie à première demande pour couvrir la banque contre le risque de crédit induit par le portage des actifs en devise dans son bilan. En outre, CIH Bank et le Fonds ont mis en place un swap de couverture à long terme, neutralisant ainsi le risque de change induit pour les investisseurs.

Karim El Gaouzi, Directeur de la salle des marchés de CIH Bank, a souligné l’importance de la collaboration avec les équipes de SOFAC Structured Finance, déclarant : « grâce à une collaboration précieuse avec les équipes de SOFAC Structured Finance, nous avons réalisé avec succès cette nouvelle opération de titrisation. L’objectif était de combiner à la fois une solution d’optimisation de nos fonds propres, mais aussi d’offrir aux investisseurs qualifiés de la place un produit d’investissement novateur aux risques maitrisés ».

Chakib El Mezouari, Directeur Général de SOFAC Structured Finance, a exprimé sa satisfaction quant à la réflexion ingénieuse menée avec les équipes salle des marchés de CIH Bank pour établir des solutions d’optimisation de fonds propres adaptées aux besoins de la banque. Il a ajouté : « la création du FT Synthésium n’étant qu’un premier pas dans un parcours qui vise à explorer toutes les possibilités offertes par la loi sur la titrisation, pour lever les contraintes liées aux fonds propres de la banque ».

L’émission a été réalisée par placement privé, et conformément à la réglementation et au règlement de gestion du Fonds, la souscription aux obligations émises par le Fonds était réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain.

L’opération a été clôturée avec succès le lendemain de l’obtention de l’Avis de l’AMMC favorable à la création du Fonds.