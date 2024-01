Assemblée générale d’INJAZ Al-Maghrib : bilan et résolutions

L’Assemblée Générale Ordinaire d’INJAZ Al-Maghrib, tenue le 19 décembre 2023 au siège d’Attijariwafa bank à Casablanca a été un moment clé. Cette réunion a vu le vote des résolutions soumises à son approbation, relatives à l’arrêté des comptes au 30 juin 2023, qui a marqué une étape significative dans le parcours de l’association.

Au cours de cette assemblée, les adhérents ont pu ainsi pu revenir sur les principales réalisations d’INJAZ Al-Maghrib, sur les moments forts de l’exercice 2022-2023 et prendre connaissance de ses résultats.

Fondée en 2007 par le Groupe AL MADA, INJAZ Al-Maghrib est une association marocaine d’utilité publique qui intervient dans plus de 30 villes du Royaume. Elle aspire à contribuer à trouver des alternatives au chômage des jeunes, à renforcer leur accès au marché de l’emploi et à assurer des sources de revenus pérennes aux porteurs de projet ainsi qu’aux structures de l’Économie Sociale et Solidaire. Affiliée au réseau international Junior Achievement, présente dans 115 pays, et membre de la fédération INJAZ Al-Arab qui regroupe 13 pays arabes, INJAZ Al-Maghrib a déjà formé 600.000 jeunes.

Elle a également accompagné plus de 900 projets et coopératives grâce à ses implantations nationales, grâce au soutien de plus de 90 partenaires nationaux et internationaux, à l’engagement de plus de 20.000 bénévoles cadres d’entreprises et enseignants et à la collaboration avec plus de 700 établissements.