Bourse de Casablanca: ce qu’il faut retenir du résumé de la semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici l’essentiel du résumé hebdomadaire de la Bourse de Casablanca au titre de la semaine du 22 au 26 janvier :

– Le MASI a perdu 0,43% à 12.630,78 points (pts).

– Le secteur du Transport (2,30%) a affiché la plus forte hausse, tandis que celui des Loisirs et hôtels a accusé la plus forte baisse (-4,78%).

– Le volume global des échanges s’est chiffré à 2,09 milliards de dirhams (MMDH).

– La capitalisation boursière s’est établie à 654,65 MMDH.

– Les meilleurs performances ont été enregistrées par Résidences Dar Saada (12,48% à 28,12 DH), Sanlam Maroc (9,55 % à 1250 DH), Salafin (8,82% à 580 DH), PROMOPHARM S.A (5,71 % à 999 DH) et SRM (5,71 % à 111 DH).

– Les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Maroc Leasing (-6,37 % à 357,25 DH), Microdata (-5,6 % à 640 DH), Maroc Oxygène (-5,56 % à 220 DH), S.M Monétique (-5,24 % à 180,05 DH) et Fenie Brossette (-4,75 % à 90 DH).

S.L.