La ministre du Tourisme a rendu visite à P&G Alumni (VIDEO)

Quelques semaines après l’élection de son nouveau bureau, P&G Alumni Maroc a organisé une rencontre sous le thème « Construction d’une industrie touristique marocaine de classe mondiale ».

L’événement a connu la présence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, elle-même Alumni de P&G.

Au cours de sa présentation, la responsable gouvernementale a exposé la vision stratégique de son département, ainsi que les principales réalisations en cours et les perspectives de développement du secteur. Elle a également profité de l’occasion pour annoncer le nouveau record atteint par le tourisme marocain: 14,5 millions d’arrivées touristiques en 2023.

Pour sa part, le président de P&G Alumni Maroc, Moncef Belkhayat a exposé les initiatives futures de l’association. Celle-ci prévoit d’organiser plusieurs événements majeurs contribuant à la réflexion sur le développement socio-économique du pays.

« Le nouveau bureau a mis en place un plan d’action pour ce prochain mandat de trois ans. Nous avons décidé d’instaurer une convention annuelle ouverte au grand public sur des problématiques économiques, la première aura lieu en octobre. Entre-temps, il y a plusieurs actions de philanthropie. Nous avons financé l’ouverture de deux écoles dans la province d’Al Haouz suite au tremblement de terre. Et enfin, une série de conférences et de forums B2B pour aider les anciens de P&G à développer leurs affaires », a déclaré Moncef Belkhayat à Le Site Info.

« Aujourd’hui, nous avons eu le plaisir de recevoir la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire. Nous avons reçu la bonne nouvelle que les arrivées touristiques au Maroc ont atteint un record de 14,5 millions de personnes en 2023. C’est 2,5 millions de plus qu’en 2019, qui est l’année de référence pré-Covid. (…) Nous sommes aujourd’hui extrêmement rassurés de ce que nous a dit Mme la ministre », a-t-il ajouté.