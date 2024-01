Voiture de l’Année 2024 au Maroc: voici l’heureuse élue (VIDEO)

C’est à l’issue d’une sélection minutieuse qui s’est déroulée sur 2 jours avec des essais statiques et dynamiques, que le jury du COTY 2024 (Car Of The Year) a élu le Renault Arkana comme Voiture de l’Année.

Le modèle hybride de Renault s’est distingué parmi six autres modèles: BYD Atto 3, Cupra Formentor, Dacia Spring, Geely Coolray, Honda CRV et MG 4.

Composé de 12 membres (journalistes et experts spécialisés dans l’automobile), le jury de la 5e édition de COTY Morocco, organisée par l’AIVAM (Association des importateurs de véhicules au Maroc), avait sélectionné 7 finalistes parmi les 14 véhicules en lice pour succéder au Kia Sportage, couronné en 2023.