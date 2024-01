Tamwilcom : Rabat accueille la conférence annuelle EMGN sur l’économie verte

Sous l’égide de TAMWILCOM, Rabat a accueilli les travaux de la Conférence Annuelle du Réseau Euro-méditerranéen de Garantie (EMGN). Ce rendez-vous régional majeur a rassemblé les acteurs clés du secteur, notamment les représentants des institutions de garantie du pourtour méditerranéen, ainsi que des invités de marque représentant les principaux bailleurs de fonds et institutions financières internationales.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions de Hicham Zanati Serghini, Directeur général de TAMWILCOM, Abdelkader El Khissassi, Secrétaire Général Adjoint de l’Union pour la Méditerranée et de Nagla Bahr, Représentant principal du Réseau EMGN et Directrice Générale de la Société de Garantie de Crédit Egypte.

La conférence a été l’occasion de discuter du thème central : « la transition vers une économie verte en Méditerranée : le rôle des systèmes de garantie comme modèle de financement ». Les participants ont ainsi eu l’opportunité d’aborder en profondeur les enjeux liés au financement de l’économie verte, mettant en évidence l’importance de mobiliser des ressources financières adéquates pour promouvoir des investissements durables dans la région euro-méditerranéenne.

Les débats ont ensuite porté sur l’adaptation des systèmes de garantie de crédits aux besoins spécifiques des entreprises et projets liés à l’économie verte, permettant ainsi de favoriser leur accès au financement et de soutenir leur développement. Et pour clore cette journée d’échanges, les intervenants ont identifié les défis majeurs auxquels sont confrontés les acteurs financiers et les entreprises engagés dans des initiatives de développement durable, jetant les bases d’approches innovantes pour surmonter ces obstacles.

Soulignons que la tenue de la conférence annuelle du Réseau EMGN au Maroc intervient dans le cadre de la politique de coopération de TAMWILCOM avec ses partenaires internationaux. TAMWILCOM est en effet membre actif au sein du Réseau Euro-méditerranéen de Garantie depuis sa création en 2012, marquant son engagement en faveur de la dynamisation du secteur de la garantie dans la région.

Notons enfin que la conférence a été précédée par la tenue, les 15 et 16 janvier, de l’Académie d’hiver du Réseau Euro-Méditerranéen de la Garantie (EMGN) qui constitue une formation de haut niveau programmée pour les dirigeants et hauts cadres des institutions du Réseau, avec un focus sur les évolutions récentes du secteur de la garantie dans la région.